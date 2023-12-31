Вам не потрібно спеціального кондитерського обладнання чи багато часу. Цей тортик можна приготувати всього за годину.

Буде смачно Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Як приготувати торт "Ялинка"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти для тіста:

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів сметани;

– 100 грамів розтопленого вершкового масла;

– 200 грамів борошна;

– чверть чайної ложки соди;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1 столова ложка какао-порошку. Крем:

– 200 мілілітрів сметани;

– 2 столові ложки цукру. Для декору треба:

– 150 грамів молочного або темного шоколаду;

– 2 столові ложки молока;

– кокосова стружка;

– мармелад;

– цукерки, цукати чи сухофрукти.

Приготування:

Яйця збийте з цукром. Додайте сметану, розтоплене негаряче масло та перемішайте. До борошна додайте чверть чайної ложки соди та просійте в миску з яйцями. Всипте дрібку солі та півтори чайні ложки розпушувача. Перемішайте. Тісто можна розділити навпіл та додати в одну частину какао-порошок. Будь-яку форму змастіть олією та викладіть тісто. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 35 – 45 хвилин до рум'яності та сухої шпажки. Коли корж охолоне, поріжте його кубиками. Збийте склянку сметани із 1 – 2 ложками цукру та змішайте шматочки коржа з кремом. На руки вдягніть рукавички, викладіть масу на тацю та сформуйте ялинку. Розтопіть на водяній бані шоколад з кількома ложками молока та намастіть торт глазур'ю з усіх боків. Притрусіть кокосовою стружкою. Прикрасьте "Ялинку" цукерками, цукатами та мармеладом. Також можна використовувати родзинки, горішки чи в'ялені ягоди.

Любите солоденьке? Спробуйте приготувати торт "Монастирська хатинка". Він здивує вас своїм ніжним смаком.