Вам не потрібно спеціального кондитерського обладнання чи багато часу. Цей тортик можна приготувати всього за годину.
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Як приготувати торт "Ялинка"
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Яйця збийте з цукром. Додайте сметану, розтоплене негаряче масло та перемішайте.
- До борошна додайте чверть чайної ложки соди та просійте в миску з яйцями. Всипте дрібку солі та півтори чайні ложки розпушувача. Перемішайте. Тісто можна розділити навпіл та додати в одну частину какао-порошок.
- Будь-яку форму змастіть олією та викладіть тісто. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 35 – 45 хвилин до рум'яності та сухої шпажки. Коли корж охолоне, поріжте його кубиками.
- Збийте склянку сметани із 1 – 2 ложками цукру та змішайте шматочки коржа з кремом.
- На руки вдягніть рукавички, викладіть масу на тацю та сформуйте ялинку.
- Розтопіть на водяній бані шоколад з кількома ложками молока та намастіть торт глазур'ю з усіх боків. Притрусіть кокосовою стружкою.
- Прикрасьте "Ялинку" цукерками, цукатами та мармеладом. Також можна використовувати родзинки, горішки чи в'ялені ягоди.