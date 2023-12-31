"Елка" на Новый год: как приготовить торт, который точно поразит ваших гостей
Источник:"Гард City"
От торта в виде новогодней елки в восторге будут и дети, и взрослые. Кроме того, сделать такую красоту очень просто.
Вам не нужно специальное кондитерское оборудование или много времени. Этот тортик можно приготовить всего через час.
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Как приготовить торт "Елка"
- Время: 1 час
- Порций: 10
Ингредиенты для теста:
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 200 граммов сметаны;
– 100 граммов растопленного сливочного масла;
– 200 граммов муки;
– четверть чайной ложки соды;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1 столовая ложка какао-порошка.
Крем:
– 200 миллилитров сметаны;
– 2 столовые ложки сахара.
Для декора нужно:
– 150 граммов молочного или темного шоколада;
– 2 столовые ложки молока;
– кокосовая стружка;
– мармелад;
– конфеты, цукаты или сухофрукты.
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сметану, растопленное негорячее масло и перемешайте.
- В муку добавьте четверть чайной ложки соды и просейте в миску с яйцами. Всыпьте щепотку соли и полторы чайные ложки разрыхлителя. Перемешайте. Тесто можно разделить пополам и добавить в одну часть какао-порошок.
- Любую форму смажьте растительным маслом и выложите тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35 – 45 минут до румяности и сухой шпажки. Когда корж остынет, порежьте его кубиками.
- Взбейте стакан сметаны с 1 – 2 ложками сахара и смешайте кусочки коржа с кремом.
- На руки наденьте перчатки, выложите массу на поднос и сформуйте елку.
- Растопите на водяной бане шоколад с несколькими ложками молока и намажьте торт глазурью со всех сторон. Посыпьте кокосовой стружкой.
- Украсьте "Елку" конфетами, цукатами и мармеладом. Также можно использовать изюм, орешки или вяленые ягоды.