24 канал подготовил рецепт кабачкового торта, который отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному: на перекус или к обеду-ужину.

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Основа торта – обычные оладьи из кабачка, а вот начинку можно менять: хорошо вкусят помидоры, обжаренные грибы, смесь твердого сыра со сметаной, чеснок с майонезом и укропом.

Рецепт кабачкового торта

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 2 кабачки;

– 2 куриных яйца;

– 2 – 3 столовые ложки муки (можно и больше);

– соль;

– черный молотый перец;

- зеленый лук.

Для начинки:

– майонез;

– помидоры;

– чеснок;

– тертый сыр пармезан (по желанию).

Приготовление:

Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.

Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Если будете брать молодой кабачок и жарить много: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.

Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан.

Выкладываем торт слоями: кабачковый оладий, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров.

Приятного аппетита!

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