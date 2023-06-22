24 канал подготовил рецепт кабачкового торта, который отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному: на перекус или к обеду-ужину.
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Основа торта – обычные оладьи из кабачка, а вот начинку можно менять: хорошо вкусят помидоры, обжаренные грибы, смесь твердого сыра со сметаной, чеснок с майонезом и укропом.
Рецепт кабачкового торта
- Время: 80 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
- Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Если будете брать молодой кабачок и жарить много: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.
- Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан.
- Выкладываем торт слоями: кабачковый оладий, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров.
Приятного аппетита!