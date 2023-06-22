24 канал підготував рецепт кабачкового торта, який відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного: на перекус чи до обіду-вечері.

Читайте також Готують у всьому світі: як куряче м'ясо стало основою багатьох страв у різних кухнях

Основа торта звичайні оладки з кабачка, а от начинку можна змінювати: добре смакують помідори, обсмажені гриби, суміш твердого сиру зі сметаною, часник з майонезом та кропом.

Рецепт кабачкового торта

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
  • Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
  • ️Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
  • Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан.
  • Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.

Смачного!