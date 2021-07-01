Торт из макарон – ригатони, с добавлением мясного фарша, томатного соуса и сыра. Изобрела рецепт и опубликовала популярный кулинарный блогер из Майами (США) – Валентина Мусси (sweetportfolio). Рецепт видео собрал в Instagram около 350 000 лайков.
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Рецепт стал вирусным в социальных сетях, а видео просматривали 1,2 миллиона пользователей.
Этот рецепт меняли пользователи и сочетали с другим вирусным и популярным рецептом, добавляли к блюду фету, мясной фарш, курицу, томаты и лук.
Как приготовить торт из пасты
- Время: 45 минут
- Порции: 3 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 249 ккал
- В кастрюле с кипятком отварите макароны в течение 10 – 15 минут до состояния аль денте, сцедите воду.
- На сковороду выложите сливочное масло, добавьте соус, фарш, перемешайте, готовьте до готовности.
- Одну часть моцареллы измельчите ножом, другую – натрите на крупной терке.
- В округлую форму вылейте соус.
- Отваренные трубочки макарон выложите вертикально, заполняя всю форму, сверху выложите измельченную моцареллу, сверху полейте соусом, выложите тертый сыр.
- Накройте форму фольгой.
- Разогрейте духовку до температуры 190 – 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут. Снимите фольгу, готовьте еще 10 минут.
- Достаньте из духовки, снимите форму, разрежьте на порции, выложите на тарелки. Приятного аппетита!
Торт из пасты – рецепт в видео: