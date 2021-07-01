Торт з макаронів – рігатоні, з додаванням м'ясного фаршу, томатного соусу та сиру. Винайшла рецепт та опублікувала популярна кулінарна блогерка з Маямі (США) – Валентина Муссі (sweetportfolio). Рецепт відео зібрав в Instagram близько 350 000 лайків.
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Рецепт став вірусним у соціальних мережах, а відео переглядали 1,2 мільйона користувачів.
Цей рецепт змінювали користувачі та поєднували з іншим вірусним та популярним рецептом, додавали до страви фету, м'ясний фарш, курятину, томати та цибулю.
Як приготувати торт з пасти
- Час: 45 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 249 ккал
- У каструлі з окропом відваріть макарони протягом 10 – 15 хвилин до стану аль денте, зцідіть воду.
- На пательню викладіть вершкове масло, додайте соус, фарш, перемішайте, готуйте до готовності.
- Одну частину моцарели подрібніть ножем, іншу - натріть на грубій тертці.
- У округлу форму вилийте соус.
- Відварені трубочки макаронів викладіть вертикально, заповнюючи усю форму, зверху викладіть подрібнену моцарелу, зверху полийте соусом, викладіть тертий сир.
- Накрийте форму фольгою.
- Розігрійте духовку до температури 190 – 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин. Зніміть фольгу, готуйте ще 10 хвилин.
- Дістаньте з духовки, зніміть форму, розріжте на порції, викладіть на тарілки. Смачного!
Торт з пасти – рецепт у відео: