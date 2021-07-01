Торт з макаронів – рігатоні, з додаванням м'ясного фаршу, томатного соусу та сиру. Винайшла рецепт та опублікувала популярна кулінарна блогерка з Маямі (США) – Валентина Муссі (sweetportfolio). Рецепт відео зібрав в Instagram близько 350 000 лайків.

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Рецепт став вірусним у соціальних мережах, а відео переглядали 1,2 мільйона користувачів.

Цей рецепт змінювали користувачі та поєднували з іншим вірусним та популярним рецептом, додавали до страви фету, м'ясний фарш, курятину, томати та цибулю.

Як приготувати торт з пасти

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 249 ккал

Інгредієнти:

– 1 пачка пасти (рігатоні);

– м'ясний фарш (на ваш смак);

– 1 столова ложка вершкового масла 82%;

– 3 склянки соусу Болоньєзе;

– 4 склянки подрібненого сиру моцарела;

– 2 склянки свіжої моцарели.

У каструлі з окропом відваріть макарони протягом 10 – 15 хвилин до стану аль денте, зцідіть воду. На пательню викладіть вершкове масло, додайте соус, фарш, перемішайте, готуйте до готовності. Одну частину моцарели подрібніть ножем, іншу - натріть на грубій тертці. У округлу форму вилийте соус. Відварені трубочки макаронів викладіть вертикально, заповнюючи усю форму, зверху викладіть подрібнену моцарелу, зверху полийте соусом, викладіть тертий сир. Накрийте форму фольгою. Розігрійте духовку до температури 190 – 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин. Зніміть фольгу, готуйте ще 10 хвилин. Дістаньте з духовки, зніміть форму, розріжте на порції, викладіть на тарілки. Смачного!

Торт з пасти – рецепт у відео: