Торт из пасты: оригинальный рецепт приготовления покорил тикток

Если вы любите пасту – этот рецепт для вас. Социальные сети – тикток и инстаграм заполонили фотографиями торта из макарон. Как правильно приготовить – читайте в материале.

Торт из макарон – ригатони, готовят с добавлением мясного фарша, томатного соуса и сыра. Изобрела рецепт и опубликовала популярный кулинарный блогер из Майами (США) – Валентина Мусси (sweetportfolio). Рецепт видео собрал в Instagram около 350 000 лайков.

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Рецепт стал вирусным в социальных сетях, а видео просматривали 1,2 миллиона пользователей.

Этот рецепт меняли пользователи и сочетали с другим вирусным и популярным рецептом, добавляли к блюду фету, мясной фарш, курицу, томаты и лук.

Как приготовить торт из пасты

Время: 45 минут

45 минут Порции: 3 – 6

3 – 6 Калорийность на 100 граммов: 249 ккал

В кастрюле с кипятком отварите макароны в течение 10 – 15 минут до состояния аль денте, сцедите воду. На сковороду выложите сливочное масло, добавьте соус, фарш, перемешайте, готовьте до готовности. Одну часть моцареллы измельчите ножом, другую – натрите на крупной терке. В округлую форму вылейте соус. Отваренные трубочки макарон выложите вертикально, заполняя всю форму, сверху выложите измельченную моцареллу, сверху полейте соусом, выложите тертый сыр. Накройте форму фольгой. Разогрейте духовку до температуры 190 – 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут. Снимите фольгу, готовьте еще 10 минут. Достаньте из духовки, снимите форму, разрежьте на порции, выложите на тарелки. Приятного аппетита!

– 1 пачка пасты (ригатони);– мясной фарш (на ваш вкус);– 1 столовая ложка сливочного масла 82%;– 3 стакана соуса Болоньезе;– 4 стакана измельченного сыра моцарелла;– 2 стакана свежей моцареллы.

Торт из пасты – рецепт в видео: