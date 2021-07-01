Торт из пасты: оригинальный рецепт приготовления покорил тикток

1 июля 2021 , 16:47
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Источник:

Daily Mail

Если вы любите пасту – этот рецепт для вас. Социальные сети – тикток и инстаграм заполонили фотографиями торта из макарон. Как правильно приготовить – читайте в материале.

Торт из макарон – ригатони, готовят с добавлением мясного фарша, томатного соуса и сыра. Изобрела рецепт и опубликовала популярный кулинарный блогер из Майами (США) – Валентина Мусси (sweetportfolio). Рецепт видео собрал в Instagram около 350 000 лайков.

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Рецепт стал вирусным в социальных сетях, а видео просматривали 1,2 миллиона пользователей.

Этот рецепт меняли пользователи и сочетали с другим вирусным и популярным рецептом, добавляли к блюду фету, мясной фарш, курицу, томаты и лук.

Как приготовить торт из пасты

  • Время: 45 минут
  • Порции: 3 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 249 ккал
Ингредиенты:
– 1 пачка пасты (ригатони);
– мясной фарш (на ваш вкус);
– 1 столовая ложка сливочного масла 82%;
– 3 стакана соуса Болоньезе;
– 4 стакана измельченного сыра моцарелла;
– 2 стакана свежей моцареллы.
  1. В кастрюле с кипятком отварите макароны в течение 10 – 15 минут до состояния аль денте, сцедите воду.
  2. На сковороду выложите сливочное масло, добавьте соус, фарш, перемешайте, готовьте до готовности.
  3. Одну часть моцареллы измельчите ножом, другую – натрите на крупной терке.
  4. В округлую форму вылейте соус.
  5. Отваренные трубочки макарон выложите вертикально, заполняя всю форму, сверху выложите измельченную моцареллу, сверху полейте соусом, выложите тертый сыр.
  6. Накройте форму фольгой.
  7. Разогрейте духовку до температуры 190 – 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут. Снимите фольгу, готовьте еще 10 минут.
  8. Достаньте из духовки, снимите форму, разрежьте на порции, выложите на тарелки. Приятного  аппетита!

Торт из пасты – рецепт в видео:

Автор: Євгенія Тугушева