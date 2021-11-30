Яркий вид, несколько текстур и ни с чем не похожий вкус – это все о торте "Изумруд". Он прекрасно подойдет для празднования дней рождений, крестин или других торжественных событий в вашей семье. А приготовить его вы сможете без труда, ведь в помощь мы подробно расписали все процессы этого десерта.
Читайте также Вкусный и питательный перекус: что приготовить дома за считанные минуты
Рецепт торта "Изумруд"
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Торт "Изумруд" / Фото кондитера
Приготовление:
- Отправьте в мерный стакан шпинат, масло и лимонный сок. Перебейте эти ингредиенты блендером.
- Отдельно взбейте миксером яйца с сахаром около 7 минут. Масса должна стать пушистой и воздушной.
- Добавьте к яичной массе шпинатную пасту и перемешайте.
- Затем добавьте муку и разрыхлитель и осторожно перемешайте.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Вылейте тесто на пергамент для выпечки и разровняйте ложкой.
- Замороженную малину выложите на тесто.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте в ней бисквит в течение 15 – 18 минут.
- Готовый бисквит достаньте из духовки и охладите.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- С помощью металлической круглой формы вырежьте из лепешки четыре круга диаметром 16 сантиметров.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Оставшийся бисквит снова отправьте в духовку и выпекайте при 100 градусах 1 час. Его нужно высушить.
Готовим ягодный мусс
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Смешайте желатин с водой комнатной температуры. Оставьте набухнуть на 10-15 минут.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- В сотейнике смешайте ягодное пюре, яйца и сахар. Перемешайте ингредиенты и отправьте на плиту.
- При постоянном помешивании доведите массу до кипения. Кипятите 10-15 секунд и снимите с плиты.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Добавьте в сотейник набухший желатин. Затем добавьте шоколад и перемешайте.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Накройте массу пищевой пленкой "в контакт" и отправьте в холодильник до полного остывания.
- В охлажденную основу добавьте взбитые сливки и перемешайте.
Рецепт крем-чиза
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Соедините в чаше миксера крем-сыр, сахарную пудру и сливки.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Взбивайте массу до устойчивых пиков.
- Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда (8 миллиметров).
Собираем торт "Изумруд"
- Время: 8 часов
- Порции: 6 – 8
Торт "Изумруд" / Фото кондитера
- Подготовьте форму диаметром 18 сантиметров, высотой 6 сантиметров.
- Укройте дно пищевой пленкой, а в середину выложите бордюрную ленту (ацетатную пленку).
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Выложите бисквит на дно формы.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Выложите мусс на корж и разровняйте по поверхности.
- Поверх мусса выложите еще один корж, снова добавьте мусс и разровняйте.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Отправьте торт на 7 часов в холодильник.
- Снимите с торта бордюрную ленту и форму.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Высушенный бисквит измельчите в крошку.
- Смажьте борта торта нейтральной глазурью (напажем) и приклейте на нее крошку бисквита.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Задекорируйте торт крем-чизом и свежими ягодами.
Приготовление торта / скриншот из видео кондитера
- Изысканный и яркий торт готов.
Торт "Изумруд" и Лиза Глинская / Скриншот из видео кондитера
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта "Изумруд":