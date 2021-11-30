Яркий вид, несколько текстур и ни с чем не похожий вкус – это все о торте "Изумруд". Он прекрасно подойдет для празднования дней рождений, крестин или других торжественных событий в вашей семье. А приготовить его вы сможете без труда, ведь в помощь мы подробно расписали все процессы этого десерта.

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Рецепт торта "Изумруд"

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2



Торт "Изумруд" / Фото кондитера

Ингредиенты для бисквита со шпинатом:

– 100 миллилитров масла;

– 200 граммов шпината;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 150 граммов сырых яиц;

– 150 граммов сахара;

– 12 граммов разрыхлителя;

– 220 граммов муки;

– 200 граммов малины.

Приготовление:

Отправьте в мерный стакан шпинат, масло и лимонный сок. Перебейте эти ингредиенты блендером.

Отдельно взбейте миксером яйца с сахаром около 7 минут. Масса должна стать пушистой и воздушной.

Добавьте к яичной массе шпинатную пасту и перемешайте.

Затем добавьте муку и разрыхлитель и осторожно перемешайте.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Вылейте тесто на пергамент для выпечки и разровняйте ложкой.

Замороженную малину выложите на тесто.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте в ней бисквит в течение 15 – 18 минут.

Готовый бисквит достаньте из духовки и охладите.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

С помощью металлической круглой формы вырежьте из лепешки четыре круга диаметром 16 сантиметров.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Оставшийся бисквит снова отправьте в духовку и выпекайте при 100 градусах 1 час. Его нужно высушить.

Важно! Для приготовления торта высотой шесть сантиметров, диаметром 18 сантиметров, вам нужно два бисквита. Остальное можно завернуть в пищевую пленку и заморозить.

Готовим ягодный мусс

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты для ягодного мусса:

– 250 граммов ягодного пюре;

– 100 граммов сырых яиц;

– 50 граммов сахара;

– 12 граммов желатина;

– 120 граммов белого шоколада;

– 280 граммов жирных сливок.

Приготовление:

Смешайте желатин с водой комнатной температуры. Оставьте набухнуть на 10-15 минут.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

В сотейнике смешайте ягодное пюре, яйца и сахар. Перемешайте ингредиенты и отправьте на плиту.

При постоянном помешивании доведите массу до кипения. Кипятите 10-15 секунд и снимите с плиты.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Добавьте в сотейник набухший желатин. Затем добавьте шоколад и перемешайте.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Накройте массу пищевой пленкой "в контакт" и отправьте в холодильник до полного остывания.

В охлажденную основу добавьте взбитые сливки и перемешайте.

Рецепт крем-чиза

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты для крем-чиза:

– 150 граммов сливочного сыра;

– 50 миллилитров жирных сливок

– 20 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Соедините в чаше миксера крем-сыр, сахарную пудру и сливки.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Взбивайте массу до устойчивых пиков.

Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда (8 миллиметров).

Собираем торт "Изумруд"

Время: 8 часов

8 часов Порции: 6 – 8



Торт "Изумруд" / Фото кондитера

Подготовьте форму диаметром 18 сантиметров, высотой 6 сантиметров.

Укройте дно пищевой пленкой, а в середину выложите бордюрную ленту (ацетатную пленку).



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Выложите бисквит на дно формы.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Выложите мусс на корж и разровняйте по поверхности.

Поверх мусса выложите еще один корж, снова добавьте мусс и разровняйте.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Отправьте торт на 7 часов в холодильник.

Снимите с торта бордюрную ленту и форму.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Высушенный бисквит измельчите в крошку.

Смажьте борта торта нейтральной глазурью (напажем) и приклейте на нее крошку бисквита.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Задекорируйте торт крем-чизом и свежими ягодами.



Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

Изысканный и яркий торт готов.



Торт "Изумруд" и Лиза Глинская / Скриншот из видео кондитера

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта "Изумруд":