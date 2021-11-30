Яскравий вигляд, кілька текстур та ні з чим не схожий смак – це все про торт "Смарагд". Він чудово підійде для святкування днів народжень, хрестин або інших урочистих подій у вашій родині. А приготувати його ви зможете без труднощів, адже в допомогу ми детально розписали всі процеси цього десерту.

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Рецепт торта "Смарагд"

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2



Торт "Смарагд" / Фото кондитерки

Інгредієнти для бісквіта зі шпинатом:

– 100 мілілітрів олії;

– 200 грамів шпинату;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 150 грамів сирих яєць;

– 150 грамів цукру;

– 12 грамів розпушувача;

– 220 грамів борошна;

– 200 грамів малини.

Приготування:

Відправте в мірну склянку шпинат, олію та лимонний сік. Перебийте ці інгредієнти блендером.

Окремо збийте міксером яйця з цукром близько 7 хвилин. Маса повинна стати пухнастою та повітряною.

Додайте до яєчної маси шпинатну пасту та перемішайте.

Далі додайте борошно та розпушувач і обережно перемішайте.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Вилийте тісто на пергамент для випікання та розрівняйте ложкою.

Заморожену малину викладіть на тісто.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте в ній бісквіт протягом 15 – 18 хвилин.

Готовий бісквіт дістаньте з духовки та охолодіть.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

За допомогою металевої круглої форми виріжте з коржа чотири кола діаметром 16 сантиметрів.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Бісквіт, що залишився знову відправте в духовку та випікайте при 100 градусах 1 годину. Його потрібно висушити.

Важливо! Для приготування торта висотою шість сантиметрів, діаметром 18 сантиметрів, вам потрібно два бісквіти. Решту можна загорнути в харчову плівку та заморозити.

Готуємо ягідний мус

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти для ягідного мусу:

– 250 грамів ягідного пюре;

– 100 грамів сирих яєць;

– 50 грамів цукру;

– 12 грамів желатину;

– 120 грамів білого шоколаду;

– 280 грамів жирних вершків.

Приготування:

Змішайте желатин з водою кімнатної температури. Залишіть набухнути на 10 – 15 хвилин.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

У сотейнику змішайте ягідне пюре, яйця та цукор. Перемішайте інгредієнти та відправте на плиту.

При постійному помішуванні доведіть масу до кипіння. Кип'ятіть 10 – 15 секунд та зніміть з плити.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Додайте в сотейник набухлий желатин. Далі додайте шоколад та перемішайте.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Накрийте масу харчовою плівкою "в контакт" та відправте в холодильник до повного охолодження.

В охолоджену основу додайте збиті вершки та перемішайте.

Рецепт крем-чизу

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти для крем-чизу:

– 150 грамів вершкового сиру;

– 50 мілілітрів жирних вершків

– 20 грамів цукрової пудри.

Приготування:

З'єднайте в чаші міксера крем-сир, цукрову пудру та вершки.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Збивайте масу до стійких піків.

Перекладіть крем в кондитерський мішок з насадкою закрита зірка (8 міліметрів).

Збираємо торт "Смарагд"

Час: 8 годин

8 годин Порції: 6 – 8



Торт "Смарагд" / Фото кондитерки

Підготуйте форму діаметром 18 сантиметрів, висотою – 6 сантиметрів.

Вкрийте дно харчовою плівкою, а в середину викладіть бордюрну стрічку (ацетатну плівку).



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Викладіть бісквіт на дно форми.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Викладіть мус на корж та розрівняйте по поверхні.

Поверх мусу викладіть ще один корж, знову додайте мус та розрівняйте.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Відправте торт на 7 годин в холодильник.

Зніміть з торта бордюрну стрічку та форму.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Висушений бісквіт подрібніть в крихту.

Змастіть борти торт нейтральною глазур'ю (напажем) та приклейте на неї крихту бісквіта.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Задекоруйте торт крем-чизом та свіжими ягодами.



Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

Вишуканий та яскравий торт готовий.



Торт "Смарагд" і Ліза Глінська / Скріншот з відео кондитерки

Смачного!

Відеорецепт приготування торта "Смарагд":