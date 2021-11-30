Яскравий вигляд, кілька текстур та ні з чим не схожий смак – це все про торт "Смарагд". Він чудово підійде для святкування днів народжень, хрестин або інших урочистих подій у вашій родині. А приготувати його ви зможете без труднощів, адже в допомогу ми детально розписали всі процеси цього десерту.

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Рецепт торта "Смарагд"

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2


Торт "Смарагд" / Фото кондитерки

Приготування:

  1. Відправте в мірну склянку шпинат, олію та лимонний сік. Перебийте ці інгредієнти блендером.
  1. Окремо збийте міксером яйця з цукром близько 7 хвилин. Маса повинна стати пухнастою та повітряною.
  1. Додайте до яєчної маси шпинатну пасту та перемішайте.
  1. Далі додайте борошно та розпушувач і обережно перемішайте.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Вилийте тісто на пергамент для випікання та розрівняйте ложкою.
  1. Заморожену малину викладіть на тісто.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте в ній бісквіт протягом 15 – 18 хвилин.
  1. Готовий бісквіт дістаньте з духовки та охолодіть.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. За допомогою металевої круглої форми виріжте з коржа чотири кола діаметром 16 сантиметрів.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Бісквіт, що залишився знову відправте в духовку та випікайте при 100 градусах 1 годину. Його потрібно висушити.

Готуємо ягідний мус

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  1. Змішайте желатин з водою кімнатної температури. Залишіть набухнути на 10 – 15 хвилин.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. У сотейнику змішайте ягідне пюре, яйця та цукор. Перемішайте інгредієнти та відправте на плиту.
  1. При постійному помішуванні доведіть масу до кипіння. Кип'ятіть 10 – 15 секунд та зніміть з плити.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Додайте в сотейник набухлий желатин. Далі додайте шоколад та перемішайте.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Накрийте масу харчовою плівкою "в контакт" та відправте в холодильник до повного охолодження.
  1. В охолоджену основу додайте збиті вершки та перемішайте.

Рецепт крем-чизу

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  1. З'єднайте в чаші міксера крем-сир, цукрову пудру та вершки.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Збивайте масу до стійких піків.
  1. Перекладіть крем в кондитерський мішок з насадкою закрита зірка (8 міліметрів).

Збираємо торт "Смарагд"

  • Час: 8 годин
  • Порції: 6 – 8


Торт "Смарагд" / Фото кондитерки

  1. Підготуйте форму діаметром 18 сантиметрів, висотою – 6 сантиметрів.
  1. Вкрийте дно харчовою плівкою, а в середину викладіть бордюрну стрічку (ацетатну плівку).


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Викладіть бісквіт на дно форми.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Викладіть мус на корж та розрівняйте по поверхні.
  1. Поверх мусу викладіть ще один корж, знову додайте мус та розрівняйте.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Відправте торт на 7 годин в холодильник.
  1. Зніміть з торта бордюрну стрічку та форму.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Висушений бісквіт подрібніть в крихту.
  1. Змастіть борти торт нейтральною глазур'ю (напажем) та приклейте на неї крихту бісквіта.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Задекоруйте торт крем-чизом та свіжими ягодами.


Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки

  1. Вишуканий та яскравий торт готовий.


Торт "Смарагд" і Ліза Глінська / Скріншот з відео кондитерки

Смачного!

Відеорецепт приготування торта "Смарагд":