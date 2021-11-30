Торт "Изумруд" – не просто вкусный десерт, а произведение искусства: проверенный рецепт

30 ноября 2021 , 20:20
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Если вы хотите удивить родных и близких своими кондитерскими умениями – этот торт поможет вам осуществить задуманное. Он не только яркий и изысканный, но и очень вкусный.

Яркий вид, несколько текстур и ни с чем не похожий вкус – это все о торте "Изумруд". Он прекрасно подойдет для празднования дней рождений, крестин или других торжественных событий в вашей семье. А приготовить его вы сможете без труда, ведь в помощь мы подробно расписали все процессы этого десерта.

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Рецепт торта "Изумруд"

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2


Торт "Изумруд" / Фото кондитера

Ингредиенты для бисквита со шпинатом:
– 100 миллилитров масла;
– 200 граммов шпината;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 150 граммов сырых яиц;
– 150 граммов сахара;
– 12 граммов разрыхлителя;
– 220 граммов муки;
– 200 граммов малины.

Приготовление:

  1. Отправьте в мерный стакан шпинат, масло и лимонный сок. Перебейте эти ингредиенты блендером.
     
  2. Отдельно взбейте миксером яйца с сахаром около 7 минут. Масса должна стать пушистой и воздушной.
     
  3. Добавьте к яичной массе шпинатную пасту и перемешайте.
     
  4. Затем добавьте муку и разрыхлитель и осторожно перемешайте.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Вылейте тесто на пергамент для выпечки и разровняйте ложкой.
     
  2. Замороженную малину выложите на тесто.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте в ней бисквит в течение 15 – 18 минут.
     
  2. Готовый бисквит достаньте из духовки и охладите.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. С помощью металлической круглой формы вырежьте из лепешки четыре круга диаметром 16 сантиметров.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Оставшийся бисквит снова отправьте в духовку и выпекайте при 100 градусах 1 час. Его нужно высушить.
Важно! Для приготовления торта высотой шесть сантиметров, диаметром 18 сантиметров, вам нужно два бисквита. Остальное можно завернуть в пищевую пленку и заморозить.

Готовим ягодный мусс

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты для ягодного мусса:
– 250 граммов ягодного пюре;
– 100 граммов сырых яиц;
– 50 граммов сахара;
– 12 граммов желатина;
– 120 граммов белого шоколада;
– 280 граммов жирных сливок.

Приготовление:

  1. Смешайте желатин с водой комнатной температуры. Оставьте набухнуть на 10-15 минут.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. В сотейнике смешайте ягодное пюре, яйца и сахар. Перемешайте ингредиенты и отправьте на плиту.
     
  2. При постоянном помешивании доведите массу до кипения. Кипятите 10-15 секунд и снимите с плиты.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Добавьте в сотейник набухший желатин. Затем добавьте шоколад и перемешайте.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Накройте массу пищевой пленкой "в контакт" и отправьте в холодильник до полного остывания.
     
  2. В охлажденную основу добавьте взбитые сливки и перемешайте.

Рецепт крем-чиза

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты для крем-чиза:
– 150 граммов сливочного сыра;
– 50 миллилитров жирных сливок
– 20 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Соедините в чаше миксера крем-сыр, сахарную пудру и сливки.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Взбивайте массу до устойчивых пиков.
     
  2. Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда (8 миллиметров).

Собираем торт "Изумруд"

  • Время: 8 часов
  • Порции: 6 – 8


Торт "Изумруд" / Фото кондитера

  1. Подготовьте форму диаметром 18 сантиметров, высотой 6 сантиметров.
     
  2. Укройте дно пищевой пленкой, а в середину выложите бордюрную ленту (ацетатную пленку).


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Выложите бисквит на дно формы.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Выложите мусс на корж и разровняйте по поверхности.
     
  2. Поверх мусса выложите еще один корж, снова добавьте мусс и разровняйте.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Отправьте торт на 7 часов в холодильник.
     
  2. Снимите с торта бордюрную ленту и форму.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Высушенный бисквит измельчите в крошку.
     
  2. Смажьте борта торта нейтральной глазурью (напажем) и приклейте на нее крошку бисквита.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Задекорируйте торт крем-чизом и свежими ягодами.


Приготовление торта / скриншот из видео кондитера

  1. Изысканный и яркий торт готов.


Торт "Изумруд" и Лиза Глинская / Скриншот из видео кондитера

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта "Изумруд":

 

Автор: Богданна Рибак