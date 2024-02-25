Торт "Калейдоскоп": рецепт яркого и очень простого десерта, от которого никто не устоит
25 февраля 2024, 20:00Читати новину українською
Источник:_fil.anna_
Вкусный десерт не обязательно готовить сложно и долго. Попробуйте воспользоваться этим рецептом торта "Калейдоскоп".
Такой десерт будет очень нежным. Сочетание молочного и фруктового желе нравится многим.
Будет вкусно Всего 2 ингредиента: готовим домашние леденцы, как в детстве
Торт "Калейдоскоп"
- Время: 2 часа + 3 часа на стабилизацию
- Порций: 10
Ингредиенты для бисквита:
– 2 желтка;
– щепотка соли;
– 2 белка;
– 60 граммов сахара;
– пачка ванильного сахара;
– 20 миллилитров молока;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 60 граммов муки;
– 3 грамма разрыхлителя.
Желейный слой:
– 4 пачки желе;
– 600 граммов сметаны;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 2 – 3 капли ванильного аромата;
– 25 граммов желатина.
Приготовление: ️
- Отделите желтки от белков. В желтки добавьте щепотку соли и перемешайте. К белкам тоже добавьте щепотку соли и взбейте миксером до образования пены.
- Сахар соедините с ванильным сахаром и постепенно всыпьте в белки, не прекращая взбивать. Взбивайте на максимальной скорости до устойчивых пиков.
- Добавьте растертые желтки. Скорость миксера уменьшите до минимальной.
- В масло добавьте молоко и 2 – 3 столовые ложки яичной массы. Размешайте и добавьте к общей массе. Взбейте.
- Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, не прекращая взбивать. Перелейте в форму, застеленную пергаментом. Несколько раз постучите ее об стол.
- Выпекайте при температуре 170 градусов примерно 45 – 50 минут, после чего полностью остудите. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на несколько часов. ️
- Желе разных вкусов и цветов залейте водой – по 200 граммов на каждую порцию желе. Перемешайте до однородности и оставьте до полного застывания. после этого нарежьте на кубики и перемешайте все вместе. ️
- Желатин залейте 125 граммами холодной воды. Перемешайте и оставьте, чтобы набух. ️
- К сметане комнатной температуры добавьте сахарную пудру и ванилин. Взбейте миксером. ️
- Растопите в микроволновке желатин короткими импульсами, чтобы не закипел. Вылейте к сметане и перемешайте.
- Желе добавьте к сметане и перемешайте. ️
- Положите в форму бисквит. Залейте сметанную массу и поставьте в холодильник до полного застывания.