Чтобы сделать леденцы, нужно всего 2 ингредиента. Они получатся натуральными и вкусными.
Будет вкусно Они перенесут вас в детство: проверенный рецепт рогаликов с повидлом
Домашние конфеты
- Время: 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Смажьте маслом формы для леденцов. Это могут быть силиконовые формочки для льда или конфет, обычная пергаментная бумага и тому подобное.
- В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и по желанию добавьте лимонный сок. Включите медленный огонь и доведите смесь до кипения. Варите карамель на минимальном огне примерно 7 – 10 минут, постоянно помешивая.
- Готовность проверьте в миске с холодной водой – капните туда немного карамели. Если капля быстро застыла, то основа готова.
- В готовую смесь по желанию добавьте пищевые красители или натуральные соки.
- Разлейте сироп по смазанным маслом формам и воткните шпажки. Оставьте в холодном месте на 15 минут для застывания.