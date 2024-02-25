Чтобы сделать леденцы, нужно всего 2 ингредиента. Они получатся натуральными и вкусными.

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Домашние конфеты

  • Время: 30 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Смажьте маслом формы для леденцов. Это могут быть силиконовые формочки для льда или конфет, обычная пергаментная бумага и тому подобное.
  2. В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и по желанию добавьте лимонный сок. Включите медленный огонь и доведите смесь до кипения. Варите карамель на минимальном огне примерно 7 – 10 минут, постоянно помешивая.
  3. Готовность проверьте в миске с холодной водой – капните туда немного карамели. Если капля быстро застыла, то основа готова.
  4. В готовую смесь по желанию добавьте пищевые красители или натуральные соки.
  5. Разлейте сироп по смазанным маслом формам и воткните шпажки. Оставьте в холодном месте на 15 минут для застывания.