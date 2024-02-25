Такий десерт буде дуже ніжним. Поєднання молочного та фруктового желе подобається багатьом.
Буде смачно Лише 2 інгредієнти: готуємо домашні льодяники, як у дитинстві
Торт "Калейдоскоп"
- Час: 2 години + 3 години на стабілізацію
- Порцій: 10
Приготування: ️
- Відокремте жовтки від білків. В жовтки додайте дрібку солі та перемішайте. До білків теж додайте дрібку солі та збийте міксером до утворення піни.
- Цукор з'єднайте з ванільним цукром і поступово всипте в білки, не припиняючи збивати. Збивайте на максимальній швидкості до стійких піків.
- Додайте розтерті жовтки. Швидкість міксера зменште до мінімальної.
- В олію додайте молоко і 2 – 3 столові ложки яєчної маси. Розмішайте і додайте до загальної маси. Збийте.
- Поступово додайте борошно і розпушувач, не припиняючи збивати. Перелийте в форму, застелену пергаментом. Кілька разів постукайте її об стіл.
- Випікайте при температурі 170 градусів приблизно 45 – 50 хвилин, після чого повністю охолодіть. Загорніть в харчову плівку і відправте в холодильник на кілька годин. ️
- Желе різних смаків та кольорів залийте водою – по 200 грамів на кожну порцію желе. Перемішайте до однорідності та залиште до повного застигання. ️Після цього наріжте на кубики та перемішайте все разом. ️
- Желатин залийте 125 грамами холодної води. Перемішайте і залиште, щоб набух. ️
- До сметани кімнатної температури додайте цукрову пудру і ванілін. Збийте міксером. ️
- Розтопіть в мікрохвильовці желатин короткими імпульсами, щоб не закипів. Вилийте до сметани та перемішайте.
- Желе додайте до сметани та перемішайте. ️
- Покладіть у форму бісквіт. Залийте сметанкову масу і поставте в холодильник до повного застигання.