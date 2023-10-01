24 канал подготовил три рецепта довольно простых и быстрых тортов на выбор. Среди перечня есть кофейный тирамис, сладкий бананановый торт с желе и быстрый вариант медовика.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
Выбирайте тот, который нравится и поздравляйте учителей сладкими подарками.
Торт тирамису
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Завариваем крепкий кофе, охлаждаем, добавляем ликер.
- Желатин заливаем холодной водой.
- ️Форму диаметром 21 сантиметров покрываем пергаментом. У 21-го печенья подрезаем концы и выкладываем по стенке формы. Низ формы также заполняем савоярди, их сразу можно смочить в кофе, или просто легонько полить сверху.
Торт тирамису / Фото the answer is cake
- ️Сливки взбиваем с сахарной пудрой до стойких пиков, маскарпоне взбиваем до однородности.
- Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в маскарпоне и хорошо перемешиваем или взбиваем до однородности.
- Добавляем взбитые сливки и перемешиваем массу силиконовой лопаткой.
- Половину крема выкладываем на савоярде, внутрь кладем савоярды пропитанные кофе и закрываем другой половиной крема.
- Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 4-5 часов или ночь.
- Торт украшаем кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпаем какао.
Торт с бананами без выпечки
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Печенье измельчаем до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло, переливаем его в печенье и перемешиваем.
- На дно формы выкладываем пергамент, сверху формируем лепешку из печенья. Ставим в холодильник на 10 минут.
- Нарезаем бананы и выкладываем их на основание из печенья. Возвращаем в холодильник еще на 10 – 20 минут.
- Желатин заливаем водой, даем набухнуть (20 минут). Растапливаем его, но не кипятим. Вливаем сливки, перемешиваем. Переливаем все в йогурт, перемешиваем.
Торт с бананами / Фото chiquita
- Достаем форму с печеньем и бананами из холодильника, переливаем туда творожную массу. Ставим в холодильник до застывания.
- Готовим желе по инструкции на упаковке. Холодное желе переливаем на торт. Ставим в холодильник до полного застывания.
Медовик
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 8
Приготовление:
- Сливочное масло, сахар и мед растапливаем на огне, постоянно помешивая. Добавляем соду и перемешиваем несколько минут.
- Оставляем немного остыть и вмешиваем по одному куриные яйца. Добавляем муку и перемешиваем.
- Выкладываем в стандартную форму от духовки, разравниваем тонким слоем.
Торт Медовик / Фото mashed
- Выпекаем в разогретой духовке до 180 10 – 13 минут. Время выпечки зависит от духовки.
- Разделяем лепешку на четыре части, или делаем двойную порцию и делим на две части.
Приготовление:
- Перемешиваем сметану и сахар, по желанию можно дать загуститель для сметаны. Крем будет воздушным.
- Перемазываем тортик и оставляем настояться.
- Сверху присыпаем измельченным песочным печеньем.
Приятного аппетита!