24 канал подготовил три рецепта довольно простых и быстрых тортов на выбор. Среди перечня есть кофейный тирамис, сладкий бананановый торт с желе и быстрый вариант медовика.

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Выбирайте тот, который нравится и поздравляйте учителей сладкими подарками.

Торт тирамису

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 300 граммов печенья савоярди;

– 500 граммов маскарпоне;

– 300 миллилитров холодных 33% сливок;

– 12 граммов желатина + 100 миллилитров воды;

– 120 граммов сахарной пудры;

– 200 миллилитров крепкого кофе;

– 50 миллилитров ликера Амарето.

Для декора:

– 200 миллилитров холодных 33% сливок;

– 30 граммов сахарной пудры;

– какао.

Приготовление:

Завариваем крепкий кофе, охлаждаем, добавляем ликер.

Желатин заливаем холодной водой.

️Форму диаметром 21 сантиметров покрываем пергаментом. У 21-го печенья подрезаем концы и выкладываем по стенке формы. Низ формы также заполняем савоярди, их сразу можно смочить в кофе, или просто легонько полить сверху.



Торт тирамису / Фото the answer is cake

️Сливки взбиваем с сахарной пудрой до стойких пиков, маскарпоне взбиваем до однородности.

Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в маскарпоне и хорошо перемешиваем или взбиваем до однородности.

Добавляем взбитые сливки и перемешиваем массу силиконовой лопаткой.

Половину крема выкладываем на савоярде, внутрь кладем савоярды пропитанные кофе и закрываем другой половиной крема.

Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 4-5 часов или ночь.

Торт украшаем кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпаем какао.

Торт с бананами без выпечки

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты на форму 22 сантиметра:

– 185 граммов песочного печенья;

– 75 граммов сливочного масла;

– 2 банана;

– 20 граммов желатина;

– 100 миллилитров воды (для замачивания желатина);

– 600 граммов йогурта;

– 100 миллилитров 20% сливок;

– сахар (по желанию);

– 1 упаковка желе.

Приготовление:

Печенье измельчаем до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло, переливаем его в печенье и перемешиваем.

На дно формы выкладываем пергамент, сверху формируем лепешку из печенья. Ставим в холодильник на 10 минут.

Нарезаем бананы и выкладываем их на основание из печенья. Возвращаем в холодильник еще на 10 – 20 минут.

Желатин заливаем водой, даем набухнуть (20 минут). Растапливаем его, но не кипятим. Вливаем сливки, перемешиваем. Переливаем все в йогурт, перемешиваем.



Торт с бананами / Фото chiquita

Достаем форму с печеньем и бананами из холодильника, переливаем туда творожную массу. Ставим в холодильник до застывания.

Готовим желе по инструкции на упаковке. Холодное желе переливаем на торт. Ставим в холодильник до полного застывания.

Медовик

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 8

Ингредиенты:

– 120 граммов сливочного масла;

– 90 граммов меда;

– 120 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 куриных яйца;

– 200 граммов муки.

Приготовление:

Сливочное масло, сахар и мед растапливаем на огне, постоянно помешивая. Добавляем соду и перемешиваем несколько минут.

Оставляем немного остыть и вмешиваем по одному куриные яйца. Добавляем муку и перемешиваем.

Выкладываем в стандартную форму от духовки, разравниваем тонким слоем.



Торт Медовик / Фото mashed

Выпекаем в разогретой духовке до 180 10 – 13 минут. Время выпечки зависит от духовки.

Разделяем лепешку на четыре части, или делаем двойную порцию и делим на две части.

Ингредиенты для крема:

– 600 граммов сметаны;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Перемешиваем сметану и сахар, по желанию можно дать загуститель для сметаны. Крем будет воздушным.

Перемазываем тортик и оставляем настояться.

Сверху присыпаем измельченным песочным печеньем.

Приятного аппетита!