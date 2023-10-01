24 канал подготовил три рецепта довольно простых и быстрых тортов на выбор. Среди перечня есть кофейный тирамис, сладкий бананановый торт с желе и быстрый вариант медовика.

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Выбирайте тот, который нравится и поздравляйте учителей сладкими подарками.

Торт тирамису

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Завариваем крепкий кофе, охлаждаем, добавляем ликер.
  • Желатин заливаем холодной водой.
  • ️Форму диаметром 21 сантиметров покрываем пергаментом. У 21-го печенья подрезаем концы и выкладываем по стенке формы. Низ формы также заполняем савоярди, их сразу можно смочить в кофе, или просто легонько полить сверху.


Торт тирамису / Фото the answer is cake

  • ️Сливки взбиваем с сахарной пудрой до стойких пиков, маскарпоне взбиваем до однородности.
  • Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в маскарпоне и хорошо перемешиваем или взбиваем до однородности.
  • Добавляем взбитые сливки и перемешиваем массу силиконовой лопаткой.
  • Половину крема выкладываем на савоярде, внутрь кладем савоярды пропитанные кофе и закрываем другой половиной крема.
  • Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 4-5 часов или ночь.
  • Торт украшаем кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпаем какао.

Торт с бананами без выпечки

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Печенье измельчаем до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло, переливаем его в печенье и перемешиваем.
  • На дно формы выкладываем пергамент, сверху формируем лепешку из печенья. Ставим в холодильник на 10 минут.
  • Нарезаем бананы и выкладываем их на основание из печенья. Возвращаем в холодильник еще на 10 – 20 минут.
  • Желатин заливаем водой, даем набухнуть (20 минут). Растапливаем его, но не кипятим. Вливаем сливки, перемешиваем. Переливаем все в йогурт, перемешиваем.


Торт с бананами / Фото chiquita

  • Достаем форму с печеньем и бананами из холодильника, переливаем туда творожную массу. Ставим в холодильник до застывания.
  • Готовим желе по инструкции на упаковке. Холодное желе переливаем на торт. Ставим в холодильник до полного застывания.

Медовик

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 8

Приготовление:

  • Сливочное масло, сахар и мед растапливаем на огне, постоянно помешивая. Добавляем соду и перемешиваем несколько минут.
  • Оставляем немного остыть и вмешиваем по одному куриные яйца. Добавляем муку и перемешиваем.
  • Выкладываем в стандартную форму от духовки, разравниваем тонким слоем.


Торт Медовик / Фото mashed

  • Выпекаем в разогретой духовке до 180 10 – 13 минут. Время выпечки зависит от духовки.
  • Разделяем лепешку на четыре части, или делаем двойную порцию и делим на две части.

Приготовление:

  • Перемешиваем сметану и сахар, по желанию можно дать загуститель для сметаны. Крем будет воздушным.
  • Перемазываем тортик и оставляем настояться.
  • Сверху присыпаем измельченным песочным печеньем.

Приятного аппетита!