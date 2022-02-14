Щоб перетворити свято та смачну казку, подаруйте своїй половинці торт, приготований власноруч. Рецептом із нами поділилася українська кондитерка Ліза Глінська.
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Рецепт торта "Малинова хмаринка"
- Час: 6 годин
- Порції: 6
Приготування:
- Для основи подрібніть печиво в крихту, розтопіть вершкове масло та перемішайте.
- Форму для торта викладіть на шар фольги, на бортики вистеліть ацетатну плівку.
- Викладіть масу у круглу форму діаметром 21 сантиметр (попередньо вкриту пергаментом). Розрівняйте все склянкою або ложкою. Відправте корж в холодильник.
- Для малинового желе залийте желатин водою кімнатної температури та залишіть набухати (15 хвилин).
- У сотейнику змішайте малинове пюре без кісточок та цукор. Доведіть пюре до кипіння та варіть 1 – 2 хвилини. Зніміть з плити, додайте набухлий желатин та перемішайте.
Фото Лізи Глінської
- Перелийте пюре в миску та влийте воду. Додайте заморожені ягоди та залийте желе у форму (поверх основи).
- Відправте заготовку в холодильник.
- Для крему "Шарлотт" змішайте у сотейнику молоко, цукор та яйця. Перемішайте вінчиком.
- При постійному помішуванні доведіть масу до кипіння та варіть 30 секунд. Зніміть з плити та перелийте заварний крем в миску. Накрийте шаром харчової плівки "в контакт" та охолодіть протягом 1 години в холодильнику.
- М'яке вершкове масло збийте міксером, щоб маса збільшилася вдвічі.
- Зніміть харчову плівку з крему, перемішайте його з маслом.
- Для французької меренги увімкніть духовку на 100 градусів в режимі "конвекція".
- Вилийте білок в чашу міксера, збийте до пишної піни та додайте цукор. Збивайте білки до стійких піків.
- Додайте до меренги крохмаль та перемішайте.
- Перекладіть готову меренгу в кондитерський мішок.
- Викладіть на шар пергаменту круглу форму без дна. Відсадіть меренгу по спіралі (від центру до країв). Заберіть форму, а сформовану меренгу відправте в духовку сушитися на 30 – 40 хвилин.
- Вимкніть духовку та привідкрийте дверцята, залишіть випечену меренгу охолоджуватися в духовці.
Збираємо торт "Малинова хмаринка"
- По верх желе викладіть крем "Шарлотт", розрівняйте спатулою.
- На крем викладіть охолоджену меренгу.
- Готовий торт відправте в холодильник на кілька годин.
Смачного!
Відеорецепт приготування торта "Малинова хмаринка":