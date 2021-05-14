Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачного торта OREO, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Ектор Хіменес-Браво переконаний, що торт-морозиво OREO прийде вам до смаку, а діти від нього просто шаленітимуть. Для приготування смаколика вам потрібно всього 5 інгредієнтів.
Рецепт торта OREO без випікання
- Ретельно змішайте крихту печива OREO з вершковим маслом та розділіть суміш на дві половини.
- У круглу форму для випікання викладіть шар пергаменту, далі втрамбуйте одну половину суміші з печива та відправте в морозилку.
- Зробіть те саме й з іншою половиною крихти. У вас має вийти два заморожених коржі.
- Для приготування шару морозива збийте вершки, додайте згущене молоко та екстракт ванілі. Перемішайте начинку та збийте до стійких піків.
- Зробіть "бутерброд": на заморожену скоринку з печива OREO викладіть начинку, накрийте другим коржиком.
- Відправте сформований торт в морозилку на ніч. Подавайте торт до столу охолодженим. Смачного!