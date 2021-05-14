Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусных творожных пончиков, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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Творожные пончики с начинкой – десерт родом из детства. Нежная вишневая начинка в пончиках прекрасно сочетается с творожной основой.

Рецепт творожных пончиков

  1. Для приготовления теста на пончики перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  2. Добавьте к творогу яйцо и перемешайте массу.
  3. Высыпьте в тесто соль, сахар, ванильный сахар и перемешайте до однородной консистенции.
  4. Для приготовления начинки соедините вишню и крахмал, отправьте на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения.
  5. Охладите начинку.
  6. Сформируйте из небольшого количества творожного теста шарик, выложите в середину начинку и защепите края. Этим способом сформируйте все пончики.
  7. Разогрейте масло во фритюре и обжарьте пончики до золотистой корочки.
  8. Выложите готовые пончики на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
  9. Подавайте готовые творожные пончики горячими. Приятного аппетита!

Рецепт творожных пончиков с вишневой начинкой – видео:
 

 