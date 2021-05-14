Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусных творожных пончиков, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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Творожные пончики с начинкой – десерт родом из детства. Нежная вишневая начинка в пончиках прекрасно сочетается с творожной основой.

Рецепт творожных пончиков

Ингредиенты:

– 400 г творога 5%;

– 60 г муки;

– 50 г яиц;

– 25 г сахара;

– щепотка соли;

– ванильный сахар.

Для начинки:

– 150 г вишни;

– 8 г кукурузного крахмала;

– масло для фритюра.

Для приготовления теста на пончики перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте к творогу яйцо и перемешайте массу. Высыпьте в тесто соль, сахар, ванильный сахар и перемешайте до однородной консистенции. Для приготовления начинки соедините вишню и крахмал, отправьте на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения. Охладите начинку. Сформируйте из небольшого количества творожного теста шарик, выложите в середину начинку и защепите края. Этим способом сформируйте все пончики. Разогрейте масло во фритюре и обжарьте пончики до золотистой корочки. Выложите готовые пончики на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте готовые творожные пончики горячими. Приятного аппетита!

Рецепт творожных пончиков с вишневой начинкой – видео:

