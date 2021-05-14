Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусных творожных пончиков, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
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Творожные пончики с начинкой – десерт родом из детства. Нежная вишневая начинка в пончиках прекрасно сочетается с творожной основой.
Рецепт творожных пончиков
- Для приготовления теста на пончики перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Добавьте к творогу яйцо и перемешайте массу.
- Высыпьте в тесто соль, сахар, ванильный сахар и перемешайте до однородной консистенции.
- Для приготовления начинки соедините вишню и крахмал, отправьте на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения.
- Охладите начинку.
- Сформируйте из небольшого количества творожного теста шарик, выложите в середину начинку и защепите края. Этим способом сформируйте все пончики.
- Разогрейте масло во фритюре и обжарьте пончики до золотистой корочки.
- Выложите готовые пончики на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Подавайте готовые творожные пончики горячими. Приятного аппетита!
Рецепт творожных пончиков с вишневой начинкой – видео: