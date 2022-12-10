Это удивительно вкусно: торт из тыквы и шоколада без муки и сахара
Источник:prakty kulinarni
Торты – это особое наслаждение, которое так приятно дополняет любимые горячие напитки! Затраты времени побуждают нас часто покупать сладости, но этот десерт стоит ваших усилий.
Торт без муки и сахара – это идеальная опция для тех, кто заботится о фигуре, но не может представить свою жизнь без вкусняшек. Кроме того, этот десерт понравится и детям, у которых достаточно энергии, поэтому в сахарном "допинге" они не нуждаются.
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Готовность торта нужно проверять шпажкой – может случиться, что ему потребуется немного больше времени, чем указано в рецепте.
Рецепт торта из тыквы и шоколада
Время: 20 минут + 1,5 часа
Порций: 14
Прекрасный десерт без муки и сахара / Фото Smaker
Ингредиенты:
тесто:
- 700 грамм тыквы;
- 150 грамм пшенной крупы;
- палочка корицы;
- 70 грамм фиников;
- 800 миллилитров воды;
- 2 столовые ложки арахисового масла;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 4 яйца;
- 100 миллилитров молока;
- 3 столовых ложки какао;
крем:
- 300 граммов сливочного сыра для бутербродов;
- 2 столовые ложки кленового сиропа;
- цедра 1 апельсина.
Приготовление:
- Тыкву нарезаем и запекаем 35 минут при 180 градусах.
- Пшенную кашу высыпаем в кастрюлю, добавляем корицу, финики, заливаем водой и варим 15 минут.
- Готовую кашу перекладываем в блендер (корицу забираем), добавляем тыкву, арахисовое масло, яйца, молоко и разрыхлитель. Перебиваем до однородности.
- 2/3 массы выливаем в форму. К тому, что осталось в блендере, добавляем какао и сбиваем еще раз. Докладываем все тесто в форму.
- Выпекаем 50 минут при 180 градусах.
- Готовим крем. Сыр поливаем кленовым сиропом, добавляем цедру и тщательно перемешиваем.
- Наносим крем на торт. Сверху можно украсить орехами или цукатами.
Приятного аппетита!