Торт без борошна та цукру – це ідеальна опція для тих, хто турбується про фігуру, але не може уявити свого життя без смаколиків. Окрім того, цей десерт сподобається і дітям, в яких є достатньо енергії, тож цукрового "допінгу" вони не потребують.

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Готовність торта потрібно перевіряти шпажкою – може трапитися, що йому потрібно буде трішки більше часу, аніж вказано у рецепті.

Рецепт торта з гарбуза та шоколаду

Час: 20 хвилин + 1,5 години

Порцій: 14

Чудовий десерт без борошна та цукру / Фото Smaker

Інгредієнти:

тісто:

700 грамів гарбуза;

150 грамів пшоняної крупи;

палочка кориці;

70 грамів фініків;

800 мілілітрів води;

2 столові ложки арахісового масла;

2 чайні ложки розпушувача;

4 яйця;

100 мілілітрів молока;

3 столові ложки какао;

крем:

300 грамів вершкового сиру для канапок;

2 столові ложки кленового сиропу;

цедра 1 апельсина.

Приготування:

Гарбуз нарізаємо та запікаємо 35 хвилин при 180 градусах. Пшоняну кашу висипаємо у каструлю, додаємо корицю, фініки, заливаємо водою та варимо 15 хвилин. Готову кашу перекладаємо у блендер (корицю забираємо), додаємо гарбуз, арахісове масло, яйця, молоко та розпушувач. Перебиваємо до однорідності. 2/3 маси виливаємо у форму. До того, що залишилося у блендері, додаємо какао та ще раз збиваємо. Докладаємо тісто у форму. Випікаємо 50 хвилин при 180 градусах. Готуємо крем. Сир поливаємо кленовим сиропом, додаємо цедру та ретельно перемішуємо. Наносимо крем на торт. Зверху можна прикрасити горіхами або цукатами.

Смачного!