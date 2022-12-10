Торт без борошна та цукру – це ідеальна опція для тих, хто турбується про фігуру, але не може уявити свого життя без смаколиків. Окрім того, цей десерт сподобається і дітям, в яких є достатньо енергії, тож цукрового "допінгу" вони не потребують.
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Готовність торта потрібно перевіряти шпажкою – може трапитися, що йому потрібно буде трішки більше часу, аніж вказано у рецепті.
Рецепт торта з гарбуза та шоколаду
Час: 20 хвилин + 1,5 години
Порцій: 14
Чудовий десерт без борошна та цукру / Фото Smaker
Інгредієнти:
тісто:
- 700 грамів гарбуза;
- 150 грамів пшоняної крупи;
- палочка кориці;
- 70 грамів фініків;
- 800 мілілітрів води;
- 2 столові ложки арахісового масла;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- 4 яйця;
- 100 мілілітрів молока;
- 3 столові ложки какао;
крем:
- 300 грамів вершкового сиру для канапок;
- 2 столові ложки кленового сиропу;
- цедра 1 апельсина.
Приготування:
- Гарбуз нарізаємо та запікаємо 35 хвилин при 180 градусах.
- Пшоняну кашу висипаємо у каструлю, додаємо корицю, фініки, заливаємо водою та варимо 15 хвилин.
- Готову кашу перекладаємо у блендер (корицю забираємо), додаємо гарбуз, арахісове масло, яйця, молоко та розпушувач. Перебиваємо до однорідності.
- 2/3 маси виливаємо у форму. До того, що залишилося у блендері, додаємо какао та ще раз збиваємо. Докладаємо тісто у форму.
- Випікаємо 50 хвилин при 180 градусах.
- Готуємо крем. Сир поливаємо кленовим сиропом, додаємо цедру та ретельно перемішуємо.
- Наносимо крем на торт. Зверху можна прикрасити горіхами або цукатами.
Смачного!