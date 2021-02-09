Как приготовить муссовый торт с глазурью рецепт от Лизы Глинской
Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками рецептом изысканного муссового торта с глазурью. Как готовить – читайте в материале.
Источник:Инстаграм Лизы Глинской
Нежный, легкий муссовый торт с глазурью может стать изысканным подарком на любой праздник.
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Как приготовить ягодное компоте
- Для приготовления компоте в стакан с водой добавьте желатин, оставьте на 10 минут для набухания.
- В миске соедините сахар с пектином, перемешайте.
- Заранее разморозьте ягоды. В кастрюлю выложите пюре малины, клубнику, добавьте сахар с пектином. Разогрейте на медленном огне при температуре 40 градусов, доведите до кипения в течение одной минуты, деликатно помешивая деревянной лопаткой. Снимите с огня, добавьте лимонную кислоту, желатин, перемешайте.
- Подготовьте кольца диаметром 16 сантиметров заверните пищевой пленкой, внутрь выложите ацетатную пленку и кольцо диаметром 10 сантиметров.
- Выложите ягодное компоте в формы (внешнее кольцо), отправьте на один час в холодильник, затем в морозильную камеру на 8-9 часов для полного замораживания, лучше всего - на ночь.
Как приготовить бисквит Дакуаз
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В чашу комбайна выложите белок, взбейте
- Отдельно в миске соедините миндальную муку с пшеничной, перемешайте венчиком.
- В миске соедините белок с растопленным сливочным маслом, добавьте муку, аккуратно перемешайте лопаткой. Выложите в кондитерский мешок без насадки.
- Противень выстелить пергаментом, насадите тесто по форме колец, отправьте запекаться на 15-17 минут при температуре 170 градусов. Выложите готовый бисквит, оставьте при комнатной температуре, а затем оставьте на 30 минут в холодильнике. Из готового бисквита снимите пергамент.
Как приготовить фисташковый мусс
- В стакан с водой добавьте желатин, оставьте на 10 минут для набухания.
- В миске смешайте кукурузный крахмал с сахаром, выложите в кастрюлю с холодным молоком, перемешайте. Доведите до кипения на среднем огне 30 секунд, помешивая венчиком.
- Снимите с огня, добавьте желатин, шоколад, фисташкового пасту, перемешайте венчиком до однородной консистенции.
- Выложите в миску, заверните в пищевую пленку, для охлаждения оставьте в холодильнике.
Как приготовить хрустящий слой
- В миске соедините шоколад с растительным маслом, отправьте в микроволновку на 15-30 секунд.
- В растопленный шоколад добавьте фисташковых пасту, фильетин, перемешайте.
- На бисквит выложите хрустящий слой, отправьте в холодильник.
Как приготовить глазурь
- В стакан с водой выложите желатин, перемешайте, оставьте для набухания.
- В кастрюле смешайте сахар с водой, добавьте сгущенное молоко, сироп глюкозы, краситель, перемешайте.
- На среднем огне доведите до кипения одну минуту.
- Выложите в миску, добавьте шоколад, желатин, перемешайте, взбейте блендером. Накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 24 часа.
Собираем торт:
- Выложите в чашу комбайна сливки, взбейте. В миске соедините фисташковый мусс со сливками.
- В силикованную форму выложите мусс, сверху выложите кольцо замороженного компоте, снова слой мусса, сверху выложите хрустящий слой. Отправьте в холодильник на 12 часов.
- Выложите из холодильника глазурь, разогрейте 30-40 секунд, выложите в миску, еще раз взбейте блендером, накройте пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре.
- Вышлите стол пищевой пленкой. Выложите торт с силиконовой формы, поставьте на кольцо диаметром 14 сантиметров, вылейте глазурь, задекорируйте низ торта измельченными фисташками, оставьте в холодильнике на 4-5 часов, задекорируйте малиной.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Муссовий с глазурью – рецепт от Лизы Глинской в видео:
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