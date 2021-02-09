Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками рецептом изысканного муссового торта с глазурью. Как готовить – читайте в материале.

Нежный, легкий муссовый торт с глазурью может стать изысканным подарком на любой праздник. Читайте також Мандариновый пирог по рецепту кондитера Лизы Глинской Как приготовить ягодное компоте Ингредиенты:

- 90 граммов клубники;

- 150 граммов пюре малины без косточки;

- 6 граммов пектина NH;

- 30 граммов сахара;

- 3 граммов желатина 15 мл воды;

- лимонная кислота. Для приготовления компоте в стакан с водой добавьте желатин, оставьте на 10 минут для набухания. В миске соедините сахар с пектином, перемешайте. Заранее разморозьте ягоды. В кастрюлю выложите пюре малины, клубнику, добавьте сахар с пектином. Разогрейте на медленном огне при температуре 40 градусов, доведите до кипения в течение одной минуты, деликатно помешивая деревянной лопаткой. Снимите с огня, добавьте лимонную кислоту, желатин, перемешайте. Подготовьте кольца диаметром 16 сантиметров заверните пищевой пленкой, внутрь выложите ацетатную пленку и кольцо диаметром 10 сантиметров. Выложите ягодное компоте в формы (внешнее кольцо), отправьте на один час в холодильник, затем в морозильную камеру на 8-9 часов для полного замораживания, лучше всего - на ночь. Как приготовить бисквит Дакуаз Ингредиенты:

- 60 граммов белка;

- 60 граммов сахара;

- 40 граммов миндальной муки;

- 20 граммов пшеничной муки;

- 10 граммов сливочного масла 82%. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В чашу комбайна выложите белок, взбейте Отдельно в миске соедините миндальную муку с пшеничной, перемешайте венчиком. В миске соедините белок с растопленным сливочным маслом, добавьте муку, аккуратно перемешайте лопаткой. Выложите в кондитерский мешок без насадки. Противень выстелить пергаментом, насадите тесто по форме колец, отправьте запекаться на 15-17 минут при температуре 170 градусов. Выложите готовый бисквит, оставьте при комнатной температуре, а затем оставьте на 30 минут в холодильнике. Из готового бисквита снимите пергамент. Как приготовить фисташковый мусс Ингредиенты:

- 300 миллилитров молока;

- 60 граммов фисташковой пасты;

- 60 граммов сахара;

- 25 граммов кукурузного крахмала;

- 60 граммов белого шоколада;

- 9 граммов желатина + 45 миллилитров воды;

- 360 миллилитров сливок 30%. В стакан с водой добавьте желатин, оставьте на 10 минут для набухания. В миске смешайте кукурузный крахмал с сахаром, выложите в кастрюлю с холодным молоком, перемешайте. Доведите до кипения на среднем огне 30 секунд, помешивая венчиком. Снимите с огня, добавьте желатин, шоколад, фисташкового пасту, перемешайте венчиком до однородной консистенции. Выложите в миску, заверните в пищевую пленку, для охлаждения оставьте в холодильнике. Как приготовить хрустящий слой Ингредиенты:

- 30 миллилитров белого шоколада;

- 30 граммов фильетина;

- 10 миллилитров растительного масла;

- 10 граммов фисташковой пасты. В миске соедините шоколад с растительным маслом, отправьте в микроволновку на 15-30 секунд. В растопленный шоколад добавьте фисташковых пасту, фильетин, перемешайте. На бисквит выложите хрустящий слой, отправьте в холодильник. Как приготовить глазурь Ингредиенты:

- 75 миллилитров воды;

- 150 граммов сахара;

- 150 граммов сиропа глюкозы;

- 150 граммов белого шоколада;

- 100 граммов сгущенного молока

- 10 граммов желатина + 50 мл воды;

- краситель "Фисташка". В стакан с водой выложите желатин, перемешайте, оставьте для набухания. В кастрюле смешайте сахар с водой, добавьте сгущенное молоко, сироп глюкозы, краситель, перемешайте. На среднем огне доведите до кипения одну минуту. Выложите в миску, добавьте шоколад, желатин, перемешайте, взбейте блендером. Накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 24 часа. Собираем торт: Выложите в чашу комбайна сливки, взбейте. В миске соедините фисташковый мусс со сливками. В силикованную форму выложите мусс, сверху выложите кольцо замороженного компоте, снова слой мусса, сверху выложите хрустящий слой. Отправьте в холодильник на 12 часов. Выложите из холодильника глазурь, разогрейте 30-40 секунд, выложите в миску, еще раз взбейте блендером, накройте пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре. Вышлите стол пищевой пленкой. Выложите торт с силиконовой формы, поставьте на кольцо диаметром 14 сантиметров, вылейте глазурь, задекорируйте низ торта измельченными фисташками, оставьте в холодильнике на 4-5 часов, задекорируйте малиной. Выложите на тарелку. Приятного аппетита! Муссовий с глазурью – рецепт от Лизы Глинской в ​​видео: