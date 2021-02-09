Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась з шанувальниками рецептом вишуканого мусового торта з глазур'ю. Як готувати – читайте у матеріалі.

Ніжний, легкий мусовий торт з глазур'ю може стати вишуканим подарунком на будь-яке свято. Читайте також Мандариновий пиріг за рецептом кондитерки Лізи Глінської Як приготувати ягідне компоте Інгредієнти:

– 90 грамів полуниці;

– 150 грамів пюре малини без кісточки;

– 6 грамів пектину NH;

– 30 грамів цукру;

– 3 грамів желатину + 15 мілілітрів води;

– лимонна кислота. Для приготування компоте у стакан з водою додайте желатин, залиште на 10 хвилин для набухання. У мисці з'єднайте цукор з пектином, перемішайте. Заздалегідь розморозьте ягоди. У каструлю викладіть пюре малини, полуницю, додайте цукор з пектином. Розігрійте на малому вогні при температурі 40 градусів, доведіть до кипіння протягом однієї хвилини, делікатно помішуючи дерев'яною лопаткою. Зніміть з вогню, додайте лимонну кислоту, желатин, перемішайте. Підготуйте кільця діаметром 16 сантиметрів, загорніть харчовою плівкою, у середину викладіть ацетатну плівку та кільце діаметром 10 сантиметрів. Викладіть ягідне компоте у форми (зовнішню частину 16 сантиметрів), відправте на одну годину у холодильник, потім у морозильну камеру на 8-9 годин для повного замороження, найкраще – на ніч. Як приготувати бісквіт Дакуаз Інгредієнти:

– 60 грамів білка;

– 60 грамів цукру;

– 40 грамів мигдального борошна;

– 20 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів вершкового масла 82%. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У чашу комбайну викладіть білок, збийте. Окремо у мисці з'єднайте мигдальне борошно з пшеничним, перемішайте вінчиком. У мисці з'єднайте білок з розтопленим вершковим маслом, додайте борошно, акуратно перемішайте лопаткою. Викладіть у кондитерський мішок без насадки. Деко вистеліть пергаментом, вичавіть кільця, відправте запікатись на 15-17 хвилин при температурі 170 градусів. Викладіть готовий бісквіт, залиште при кімнатній температурі, а потім залиште на 30 хвилин у холодильнику. З готового бісквіту зніміть пергамент. Як приготувати фісташковий мус Інгредієнти:

– 300 мілілітрів молока;

– 60 грамів фісташкової пасти;

– 60 грамів цукру;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 60 грамів білого шоколаду;

– 9 грамів желатину + 45 мл води;

– 360 мілілітрів вершків 30%. У стакан з водою додайте желатин, залиште на 10 хвилин для набухання. У мисці змішайте кукурудзяний крохмаль з цукром, викладіть у каструлю з холодним молоком, перемішайте. Доведіть до кипіння на середньому вогні 30 секунд, помішуючи вінчиком. Зніміть з вогню, додайте желатин, шоколад, фісташкову пасту, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції. Викладіть у миску, загорніть у харчову плівку, для охолодження залиште у холодильнику. Як приготувати хрусткий шар Інгредієнти:

– 30 грамів білого шоколаду;

– 30 грамів фільетіну;

– 10 мілілітрів рослинної олії;

– 10 грамів фісташкової пасти. У мисці з'єднайте шоколад з рослинною олією, відправте у мікрохвильову піч на 15-30 секунд. У розтоплений шоколад додайте фісташкову пасту, фільетін, перемішайте. На бісквіт викладіть хрусткий шар, відправте у холодильник. Як приготувати глазур Інгредієнти:

– 75 мілілітрів води;

– 150 грамів цукру;

– 150 грамів сиропу глюкози;

– 150 грамів білого шоколаду;

– 100 грамів згущеного молока;

– 10 грамів желатину + 50 мілілітрів води;

– барвник "Фісташка". У стакан з водою викладіть желатин, перемішайте, залиште для набухання. У каструлі змішайте цукор з водою, додайте згущене молоко, сироп глюкози, барвник, перемішайте. На середньому вогні доведіть до кипіння одну хвилину. Викладіть у миску, додайте шоколад, желатин, перемішайте, збийте блендером. Накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на 24 години. Збираємо торт: Викладіть у чашу комбайну вершки, збийте. У мисці з'єднайте фісташковий мус з вершками. У силіковану форму викладіть мус, зверху викладіть кільце замороженого компоте, знову шар мусу, зверху викладіть хрусткий шар. Відправте у холодильник на 12 годин. Викладіть з холодильника глазур, розігрійте 30-40 секунд, викладіть у миску, ще раз збийте блендером, накрийте харчовою плівкою, залиште при кімнатній температурі. Вистеліть стіл харчовою плівкою. Викладіть торт з силіконової форми, поставте на кільце діаметром 14 сантиметрів, вилийте глазур, задекоруйте низ торту подрібненими фісташками, залиште у холодильнику на 4-5 годин, задекоруйте малиною. Викладіть на тарілку. Смачного! Мусовий торт з глазур'ю – рецепт від Лізи Глінської у відео: