Як приготувати мусовий торт з глазур'ю: рецепт від Лізи Глінської
Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась з шанувальниками рецептом вишуканого мусового торта з глазур'ю. Як готувати – читайте у матеріалі.
Джерело:Інстаграм Лізи Глінської
Ніжний, легкий мусовий торт з глазур'ю може стати вишуканим подарунком на будь-яке свято.
Читайте також Мандариновий пиріг за рецептом кондитерки Лізи Глінської
Як приготувати ягідне компоте
- Для приготування компоте у стакан з водою додайте желатин, залиште на 10 хвилин для набухання.
- У мисці з'єднайте цукор з пектином, перемішайте.
- Заздалегідь розморозьте ягоди. У каструлю викладіть пюре малини, полуницю, додайте цукор з пектином. Розігрійте на малому вогні при температурі 40 градусів, доведіть до кипіння протягом однієї хвилини, делікатно помішуючи дерев'яною лопаткою. Зніміть з вогню, додайте лимонну кислоту, желатин, перемішайте.
- Підготуйте кільця діаметром 16 сантиметрів, загорніть харчовою плівкою, у середину викладіть ацетатну плівку та кільце діаметром 10 сантиметрів.
- Викладіть ягідне компоте у форми (зовнішню частину 16 сантиметрів), відправте на одну годину у холодильник, потім у морозильну камеру на 8-9 годин для повного замороження, найкраще – на ніч.
Як приготувати бісквіт Дакуаз
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У чашу комбайну викладіть білок, збийте.
- Окремо у мисці з'єднайте мигдальне борошно з пшеничним, перемішайте вінчиком.
- У мисці з'єднайте білок з розтопленим вершковим маслом, додайте борошно, акуратно перемішайте лопаткою. Викладіть у кондитерський мішок без насадки.
- Деко вистеліть пергаментом, вичавіть кільця, відправте запікатись на 15-17 хвилин при температурі 170 градусів. Викладіть готовий бісквіт, залиште при кімнатній температурі, а потім залиште на 30 хвилин у холодильнику.
- З готового бісквіту зніміть пергамент.
Як приготувати фісташковий мус
- У стакан з водою додайте желатин, залиште на 10 хвилин для набухання.
- У мисці змішайте кукурудзяний крохмаль з цукром, викладіть у каструлю з холодним молоком, перемішайте. Доведіть до кипіння на середньому вогні 30 секунд, помішуючи вінчиком.
- Зніміть з вогню, додайте желатин, шоколад, фісташкову пасту, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.
- Викладіть у миску, загорніть у харчову плівку, для охолодження залиште у холодильнику.
Як приготувати хрусткий шар
- У мисці з'єднайте шоколад з рослинною олією, відправте у мікрохвильову піч на 15-30 секунд.
- У розтоплений шоколад додайте фісташкову пасту, фільетін, перемішайте.
- На бісквіт викладіть хрусткий шар, відправте у холодильник.
Як приготувати глазур
- У стакан з водою викладіть желатин, перемішайте, залиште для набухання.
- У каструлі змішайте цукор з водою, додайте згущене молоко, сироп глюкози, барвник, перемішайте.
- На середньому вогні доведіть до кипіння одну хвилину.
- Викладіть у миску, додайте шоколад, желатин, перемішайте, збийте блендером. Накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на 24 години.
Збираємо торт:
- Викладіть у чашу комбайну вершки, збийте. У мисці з'єднайте фісташковий мус з вершками.
- У силіковану форму викладіть мус, зверху викладіть кільце замороженого компоте, знову шар мусу, зверху викладіть хрусткий шар. Відправте у холодильник на 12 годин.
- Викладіть з холодильника глазур, розігрійте 30-40 секунд, викладіть у миску, ще раз збийте блендером, накрийте харчовою плівкою, залиште при кімнатній температурі.
- Вистеліть стіл харчовою плівкою. Викладіть торт з силіконової форми, поставте на кільце діаметром 14 сантиметрів, вилийте глазур, задекоруйте низ торту подрібненими фісташками, залиште у холодильнику на 4-5 годин, задекоруйте малиною.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Мусовий торт з глазур'ю – рецепт від Лізи Глінської у відео:
Поділитися новиною