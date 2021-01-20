Рецепт торта Наполеон от мамы шеф-повара Владимира Ярославского
Любимый торт детства – ароматный и нежный Наполеон. Владимир Ярославский поделился семейным рецептом этого аппетитного тортика!
Шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с подписчиками в соцсети инстаграм фирменным рецептом торта Наполеон, который перешел ему от мамы.
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Владимир Ярославский отметил, что со временем он немного переделал его на свой лад – он немного влажный, но с плотными коржами.
К слову, этот рецепт торта Наполеон достался маме Владимира Ярославской от ее тети, поэтому шеф-повар считает его настоящей семейной реликвией.
Как приготовить торт Наполеон
- Смешайте все ингредиенты для коржей, тщательно замесите тесто – консистенция должна быть мягкой, но не липнуть к рукам.
- Разделите тесто на 7-8 частей и раскатайте каждую из них на муке в тонкий пласт. Вырежьте круг, сделайте вилкой дырочки и отправьте выпекаться в духовку при 180 градусах до карамельноӥ румяности вместе с остатками теста.
- Соедините молоко и сахар в кастрюле, доведите до кипения и введите смесь из 100 г муки, 4 яиц, 50 г сахара, 200 мл молока и 10 г ванильного сахара.
- Заварите крем тщательно помешивая его венчиком, чтобы он не пригорел и охладите.
- В охлажденный крем введите 300 г сливочного масла и взбейте до его полного растворения.
- Разделите крем на 6 частей и перемажьте ним лепешки.
- Оставьте готовый торт на ночь в холодильнике предварительно завернув его в пищевую пленку.
- Остатки теста измельчите в блендере в грубую крошку и посыпьте им уже готовый торт Наполеон.
У вас получится 1 400 – 1 500 граммов вкусного торта Наполеон диаметром 26-28 см. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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