Любимый торт детства – ароматный и нежный Наполеон. Владимир Ярославский поделился семейным рецептом этого аппетитного тортика!

Шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с подписчиками в соцсети инстаграм фирменным рецептом торта Наполеон, который перешел ему от мамы.

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Владимир Ярославский отметил, что со временем он немного переделал его на свой лад – он немного влажный, но с плотными коржами.

К слову, этот рецепт торта Наполеон достался маме Владимира Ярославской от ее тети, поэтому шеф-повар считает его настоящей семейной реликвией.

Как приготовить торт Наполеон

Ингредиенты:

– 3 шт. куриных яиц;

– 70 г сметаны

– 70 г сахара,

– 70 г сливочного масла;

– 30 г молока

– 15 г коньяка;

– 450 г муки;

– 2 г соли.

Смешайте все ингредиенты для коржей, тщательно замесите тесто – консистенция должна быть мягкой, но не липнуть к рукам. Разделите тесто на 7-8 частей и раскатайте каждую из них на муке в тонкий пласт. Вырежьте круг, сделайте вилкой дырочки и отправьте выпекаться в духовку при 180 градусах до карамельноӥ румяности вместе с остатками теста.

Ингредиенты для крема:

– 800-900 г молока

– 200 г сахара.

Соедините молоко и сахар в кастрюле, доведите до кипения и введите смесь из 100 г муки, 4 яиц, 50 г сахара, 200 мл молока и 10 г ванильного сахара. Заварите крем тщательно помешивая его венчиком, чтобы он не пригорел и охладите. В охлажденный крем введите 300 г сливочного масла и взбейте до его полного растворения. Разделите крем на 6 частей и перемажьте ним лепешки. Оставьте готовый торт на ночь в холодильнике предварительно завернув его в пищевую пленку. Остатки теста измельчите в блендере в грубую крошку и посыпьте им уже готовый торт Наполеон.

У вас получится 1 400 – 1 500 граммов вкусного торта Наполеон диаметром 26-28 см. Приятного аппетита!