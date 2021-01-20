Рецепт торта Наполеон від мами шеф-кухаря Володимира Ярославського
Улюблений торт дитинства – ароматний та ніжний Наполеон. Володимир Ярославський поділився сімейним рецептом цього апетитного тортика!
Шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився із підписниками в соцмережі інстаграм фірмовим рецептом торта Наполеон, який перейшов йому від мами.
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Володимир Ярославський зазначив, що з часом він трішки переробив його на свій лад – після цього тортик став більш вологим, але зі щільними коржами.
До слова, цей рецепт торта Наполеон дістався мамі Володимира Ярославської від її тітки, тому шеф-кухар вважає його справжньою сімейною реліквією.
Як приготувати торт Наполеон
- Змішайте всі інгредієнти для коржів, ретельно замісіть тісто – консистенція повинна бути м'якою, але не липнути до рук.
- Розділіть тісто на 7-8 частин та розкатайте кожну з них на борошні в тоненький пласт. Виріжте коло, зробіть виделкою дірочки та відправте випікатись в духовку при 180 градусах до карамельної рум'яності разом з рештками тіста.
- З'єднайте молоко та цукор у каструлі, доведіть до кипіння та введіть суміш зі 100 г борошна, 4 яєць, 50 г цукру, 200 мл молока та 10 г ванільного цукру.
- Заваріть крем ретельно помішуючи його вінчиком, щоб він не пригорів та охолодіть.
- В охолоджений крем введіть 300 г вершкового масла та збийте до його повного розчинення.
- Розділіть крем на 6 частин та перемастіть ним коржі.
- Залишіть готовий торт на ніч в холодильнику попередньо загорнувши його у харчову плівку.
- Рештки тіста подрібніть у блендері в грубу крихту та посипте ним вже готовий торт Наполеон.
У вас вийде 1400-1500 грамів смачного торта Наполеон діаметром 26-28 см. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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