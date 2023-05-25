Наполеон – популярный десерт родом из детства. Его часто готовили наши родители, сейчас просят наши дети и друзья. Чтобы добавить этому классическому десерту особые нотки, попробуйте его на кокосовом креме.
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Кокосовое молоко для крема можно получить как из питьевого кокоса, так и приобрести уже готовое в пакете. Вкус будет невероятным – поверьте!
Рецепт торта Наполеон
- Время: 12 часов
- Порции: 8
Приготовление:
- Тесто делим на девять частей, раскатываем до толщины 1 – 2 миллиметра. Делаем много проколов вилкой, запекаем при температуре 180 градусов 8 – 10 минут до золотистого цвета.
- После выпекания подрезаем лепешки под один размер, обрезки пойдут на посыпку в конце.
- Для крема совмещаем сахар, ванильный сахар, крахмал, перемешиваем и добавляем желтки и снова перемешиваем. Добавляем кокосовое молоко, сливки, молоко, перемешиваем и ставим на паровую баню. Постоянно помешивая на паровой бане, доводим до густой кремовой массы.
- Даем крему остыть. Высыпаем натертую цедру лайма и кокосовый ликер, перемешиваем и смазываем им коржи (на один корж 230 г крема).
- Смазанный торт кладем в холодильник на 1 час, затем достаем и осыпаем крошками теста.
- Отправляем торт в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!