Наполеон – популярний десерт родом з дитинства. Його часто готували наші батьки, а зараз просять наші діти та друзі. Аби додати цьому класичному десерту особливих ноток, спробуйте його на кокосовому кремі.

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Кокосове молоко для крему можна отримати як з питного кокосу, так і придбати вже готове в пакеті. Смак буде неймовірним – повірте!

Рецепт торта Наполеон

Час: 12 годин

12 годин Порції: 8

Інгредієнти:

– 900 грамів листкового тіста;

– 800 грамів кокосового молока;

– 300 грамів молока;

– 500 грамів вершків;

– 400 грамів цукру;

– 50 грамів ванільного цукру;

– 180 грамів жовтків;

– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 160 грамів кокосового лікеру;

– цедра лайма.

Приготування:

Тісто ділимо на дев'ять частин, розкачуємо до товщини 1 – 2 міліметри. Робимо багато проколів виделкою, запікаємо при температурі 180 градусів 8 – 10 хвилин до золотавого кольору.

Після випікання підрізаємо коржі під один розмір, обрізки підуть на посипку в кінці.

Для крему поєднуємо цукор, ванільний цукор, крохмаль, перемішуємо та додаємо жовтки і знову перемішуємо. Додаємо кокосове молоко, вершки, молоко, перемішуємо та ставимо на парову баню. Постійно помішуючи на паровій бані доводимо до густої кремової маси.

Даємо крему охолонути. Висипаємо натерту цедру лайма та кокосовий лікер, перемішуємо і змащуємо ним коржі (на один корж 230 грамів крему).

Змазаний торт кладемо в холодильник на 1 годину, потім дістаємо та обсипаємо крихтами тіста.

Відправляємо торт в холодильник на ніч.

Смачного!

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