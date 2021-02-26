Торт "Поліно" з домашнього листкового тіста за рецептом Лізи Глінської
Надзвичайно вдалий рецепт торта "Поліно" від кондитерки Лізи Глінської. Сподобається кожному!
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Талановита кондитерка Єлизавета Глінська поділилась рецептом смачного торта "Поліно", яке ви можете приготувати як на свято, так і для родинної вечері.
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Спробуйте приготувати торт вдома, особливо домашня випічка сподобається ласунам шоколаду, адже на 60 відсотків "Поліно" складається саме з нього.
Візьміть до уваги, що процес приготування торта доволі довгий, тому заздалегідь розподіліть час.
А ще кондитерка навчить вас як готувати справжнє прісне листкове тісто!
Як приготувати торт "Поліно"
- У скляній посудині з'єднайте воду, першу частину вершкового масла (80 грамів) та сіль. Відправте суміш прогрітися в мікрохвильовку на 30-40 секунд.
- Злегка підігріту воду та масло перемішайте ложкою до повного розтоплення останнього та вилийте до борошна. Швидко замісіть тісто руками – кондитерка не рекомендує замішувати тісто у комбайні. Довго тісто вимішувати не потрібно.
- Сформуйте з тіста клубочок, зробіть надріз хрестом та перекладіть його в миску – накрийте харчовою плівкою. Залишіть тісто в холодильнику на 30 хвилин.
- Другу частину масла розріжте повздовж на кілька шматків, викладіть на пергамент для випікання, накрийте ним та відбийте скалкою, щоб воно стало еластичним, але залишилось холодним.
- Сформуйте з масла та пергаменту прямокутник 20х15 сантиметрів (див. у відео) та розрівняйте скалкою. Відправте готовий масляний прямокутник у формі з пергаменту в холодильник на 10-15 хвилин.
- Для приготування шоколадного ганаша відправте молочний та білий шоколад з 1 частиною вершків у мікрохвильовку – прогрійте до повного його розтоплення.
- Перемішайте масу до однорідності, перебийте ручним блендером та влийте другу частину вершків – знову перебийте блендером. Відправте шоколадний ганаш в холодильник мінімум на 12 годин.
- Готове тісто розкачуємо скалкою на чотири сторони, викладаємо центр шар вершкового масла та закриваємо тісто конвертом. Знову розкачуємо тісто у прямокутник 25х60 сантиметрів.
- Не забувайте при кожній розкатці тіста підсипати борошно на стіл та потім розкачувати. Складаємо тісто в три частини, загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 1 годину. Таких розкачувань у нас повинно бути п'ять, після кожного відправляємо тісто в холодильник на годину відпочити.
- Після останньої п'ятої розкатки тіста відправте його в холодильник на ніч.
- Розкачуємо готове тісто до 3 міліметрів товщиною. У цьому рецепті кондитерка використовує половину від готового тіста. Решту можна викласти на пергамент, загорнути рулетом та згорнути в харчову плівку – прісне листкове тісто чудово зберігається в морозилці.
- Нарізаємо з тіста палички довжиною 25-26 сантиметрів на 1-2 сантиметри шириною.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, перекладіть палички на деко встелене пергаментом та випікайте близько 18-20 хвилин.
- Збийте на середніх обертах кухонного комбайна або міксера шоколадний ганаш до стійкості.
- Змочіть стіл водою, вистеліть харчовою плівкою. На ній ми будемо формувати торт "Поліно".
- Змастіть харчову плівку шаром ганаша, зверху викладіть палички, знову змастіть шаром ганаша та знову палички, ганаш, палички… останній шар повинен бути шоколадного ганаша.
- Тепер формуємо торт за допомогою харчової плівки – у вас повинна вийти ковбаска з закріпленими краями. Відправляємо торт в холодильник на ніч.
- Зніміть з готового торта харчову плівку, задекоруйте крихтою волоського горіха та листкового тіста за бажанням. Смачного!
Рецепт приготування торта "Поліно" – відео:
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