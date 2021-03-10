Вкусный и сытный торт-салат "Шуба" по рецепту Лизы Глинской станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

Невероятно вкусный торт-салат "Шуба" легкий в приготовлении, а паста из авокадо придает ему совершенного и нового вкуса.

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Чтобы блюдо было еще более полезным и вкусным приготовьте к нему домашний майонез!

Как приготовить торт-салат "Шуба"

Ингредиенты:

– 400 г слабосоленой красной рыбы;

– 500 г отварного картофеля;

– 500 г отварной свеклы;

– 2 авокадо;

– 3 вареных яйца;

– 100 г лука;

– 200 г домашнего майонеза;

– зеленый лучок.

Для пасты из авокадо:

– 1 авокадо;

– 1 ст. л лимонного сока;

– 2 ст. л оливкового масла;

– ¼ Ч. л соли.