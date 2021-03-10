Торт-салат Шуба с красной рыбой и авокадо: рецепт Лизы Глинской
Вкусный и сытный торт-салат "Шуба" по рецепту Лизы Глинской станет настоящим украшением вашего праздничного стола.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Невероятно вкусный торт-салат "Шуба" легкий в приготовлении, а паста из авокадо придает ему совершенного и нового вкуса.
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Чтобы блюдо было еще более полезным и вкусным приготовьте к нему домашний майонез!
Как приготовить торт-салат "Шуба"
- Тщательно натрите на грубой терке овощи: картофель, свеклу, яйца.
- Нарежьте кубиком красную рыбу и лук.
- Для пасты из авокадо смешайте в чаше блендера авокадо, лимонный сок, масло и соль. Перебейте до однородной массы.
- Формировать торт-салат будем в формовочном кольце. Выложите первый слой картофеля, смажьте его майонезом.
- Следующим слоем выложите красную рыбу и пасту из авокадо.
- Далее выложите нарезанный лук, потертое яйцо и снова смажьте майонезом.
- Последним слоем торта будет потертая свекла. Смажьте его майонезом и задекорируйте мелко нарезанным зеленым лучком. Оставьте торт настояться несколько часов в холодильнике и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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