Смачний та ситний торт-салат "Шуба" за рецептом Лізи Глінської стане справжньою окрасою вашого святкового столу.

Неймовірно смачний торт-салат "Шуба" легкий у приготуванні, а паста з авокадо надає йому довершеного на нового смаку.

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Щоб страва була ще більш корисною та смачною приготуйте до нього домашній майонез!

Як приготувати торт-салат "Шуба"

Інгредієнти:

– 400 г слабосолоної червоної риби;

– 500 г відварної картоплі;

– 500 г відварного буряка;

– 2 авокадо;

– 3 варених яйця;

– 100 г цибулі;

– 200 г домашнього майонезу;

– зелена цибулька.

Для пасти з авокадо:

– 1 авокадо;

– 1 ст. л лимонного соку;

– 2 ст. л оливкової олії;

– ¼ ч. л солі.