Торт выйдет не маленьким. Ингредиенты рассчитаны на выпечку весом 3 – 3,5 килограмма.

Вкусная идея для ужина Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд

Ингредиенты для бисквита:

– 30 миллилитров молока;

– 300 граммов муки;

– 220 граммов сахара;

– 7 яиц;

– 50 миллилитров масла;

– половина чайной ложки соды;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка уксуса;

– ванильный сахар;

– изюм и курага по желанию.

Что нужно для крема:

– 0,5 литра молока;

– 300 граммов сливочного масла 82%;

– 3 столовые ложки муки;

– 120 – 150 граммов сахара;

– 200 граммов сгущенки;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки соды;

– 4 грамма ванилина.

Ингредиенты для ганаша:

– 160 граммов черного шоколада;

– 200 граммов масла;

– 50 граммов сгущенки.

Что нужно для мастики:

– 200 граммов зефира маршмеллоу;

– 250 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов крахмала;

– 30 – 50 граммов сливочного масла;

– треть чайной ложки лимонной кислоты;

– 2 чайные ложки воды.

Для пропитки бисквита:

– 250 миллилитров теплой воды;

– 80 – 90 граммов сахара;

– треть чайной ложки лимонной кислоты;

– ванильный экстракт.