Торт выйдет не маленьким. Ингредиенты рассчитаны на выпечку весом 3 – 3,5 килограмма.
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Торт "Щенячий патруль" – пошаговый рецепт
- Время 2 часа + 5 часов в пропитку
- Порций: 15
Приготовление:
- Для бисквита в глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли. Не останавливая процесс, маленькими порциями всыпьте сахар. Продолжайте взбивать, пока масса не станет густой.
- Добавьте масло, соду, гашеную уксусом и ванилин. После этого начните постепенно всыпать муку. Замешивать массу следует снизу вверх в одном направлении.
- Влейте тонкой струйкой теплое молоко. Все тщательно перемешайте.
- Тесто вылейте в форму, застеленную пергаментом. Низ и бортики формы ничем не смазывайте. Поставьте в духовку и выпекайте при 180 градусах в течение 35 – 40 минут.
- Готовый бисквит должен остыть. Вырежьте его из формы ножом и разрежьте вдоль на 4 коржа.
- Для крема молоко с сахаром прогрейте в сотейнике до момента закипания, чтобы песок полностью растворился. Яйцо, ванилин, крахмал, муку и 30 – 50 миллилитров молока хорошо смешайте миксером.
- Аккуратно вылейте в мучную смесь горячий молочно-сахарный раствор, непрерывно помешивая. Поставьте на огонь, доведите до кипения, продолжая размешивать. Массу необходимо проварить 1 – 2 минуты. Далее накройте ее пищевой пленкой и дайте остыть.
- Важно, чтобы все компоненты крема были комнатной температуры. Взбейте миксером остывшую массу в течение 60 – 120 секунд. В результате она станет гладкой и шелковистой.
- Добавьте нерастопленное масло. Взбивая на большой скорости, добавьте тонкой струйкой сгущенку.
- Чтобы приготовить ганаш, растопите масло и добавьте поломанный на кусочки шоколад. Прогрейте и смешайте до однородной смеси. Влейте сгущенку и тщательно перемешайте. Оставьте на 2 – 3 часа, чтобы масса остыла.
- Для мастики просейте через сито сахарную пудру и крахмал. Растопите масло, вылейте его в зефир. Лимонную кислоту, растворенную в воде, отправьте туда же.
- Растопите зефирную массу на огне и перемешайте. Соедините ее со смесью крахмала и сахара. Хорошо вымесите и заверните в пленку. Оставьте на 1 час, затем обсыпьте крахмалом и заново замесите.
- Чтобы пропитать бисквит, растворите все сухие вещества в горячей воде. Собирайте торт, пропитывая каждый корж подготовленным раствором.
- Выкладывайте поочередно друг на друга все части бисквита, промазывая их кремом. Посередине слоев поверх кремового основания уложите предварительно запаренную курагу или изюм. Оставьте в холодильнике не менее чем на 5 часов.
- Обмажьте торт ганашем, сбрызните холодной водой и обтяните мастикой. Слепите фигурки веселых собачек и нанесите надписи по желанию.