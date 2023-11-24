Торт вийде не маленьким. Інгредієнти розраховані на випічку вагою 3 – 3,5 кілограма.

Смачна ідея для вечері Як готувати яловичину швидко і з задоволенням: покрокові рецепти смачних страв

Інгредієнти для бісквіта:

– 30 мілілітрів молока;

– 300 грамів борошна;

– 220 грамів цукру;

– 7 яєць;

– 50 мілілітрів олії;

– половина чайної ложки соди;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка оцту;

– ванільний цукор;

– родзинки та курага за бажанням.

Що потрібно для крему:

– 0,5 літра молока;

– 300 грамів вершкового масла 82%;

– 3 столові ложки борошна;

– 120 – 150 грамів цукру;

– 200 грамів згущеного молока;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки соди;

– 4 грами ваніліну.

Інгредієнти для ганаша:

– 160 грамів чорного шоколаду;

– 200 грамів масла;

– 50 грамів згущеного молока.

Що потрібно для мастики:

– 200 грамів зефіру маршмеллоу;

– 250 грамів цукрової пудри;

– 100 грамів крохмалю;

– 30 – 50 грамів вершкового масла;

– третина чайної ложки лимонної кислоти;

– 2 чайні ложки води.

Для просочування бісквіта:

– 250 мілілітрів теплої води;

– 80 – 90 грамів цукру;

– третина чайної ложки лимонної кислоти;

– ванільний екстракт.