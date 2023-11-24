Торт вийде не маленьким. Інгредієнти розраховані на випічку вагою 3 – 3,5 кілограма.

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Торт "Щенячий патруль" – покроковий рецепт

  • Час: 2 години + 5 годин на просочування
  • Порцій: 15

Приготування:

  1. Для бісквіта в глибокій мисці збийте яйця з дрібкою солі. Не зупиняючи процес, маленькими порціями всипте цукор. Продовжуйте збивати, поки маса не стане густою.
  2. Додайте олію, соду, гашену оцтом, та ванілін. Після цього почніть поступово всипати борошно. Замішувати масу варто знизу догори в одному напрямку.
  3. Влийте тонкою цівкою тепле молоко. Все ретельно перемішайте.
  4. Тісто вилийте у форму, застелену пергаментом. Низ і борти форми нічим не змащуйте. Поставте в духовку та випікайте за 180 градусів протягом 35 – 40 хвилин.
  5. Готовий бісквіт повинен охолонути. Виріжте його з форми ножем та розріжте вздовж на 4 коржі.
  6. Для крему молоко з цукром прогрійте в сотейнику до моменту закипання, щоб пісок повністю розчинився. Яйце, ванілін, крохмаль, борошно та 30 – 50 мілілітрів молока добре змішайте міксером.
  7. Акуратно вилийте в борошняну суміш гарячий молочно-цукровий розчин, безперервно помішуючи. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, продовжуючи розмішувати. Масу необхідно проварити 1 – 2 хвилини. Далі накрийте її харчовою плівкою і дайте охолонути.
  8. Важливо, щоб всі складові крему були кімнатної температури. Збийте міксером остиглу масу протягом 60 – 120 секунд. У результаті вона стане гладкою та шовковистою.
  9. Додайте нерозтоплене масло. Збиваючи на великій швидкості, додайте тонкою цівкою згущене молоко.
  10. Щоб приготувати ганаш, розтопіть масло та додайте поламаний на шматочки шоколад. Прогрійте і змішайте до однорідної консистенції. Влийте згущене молоко та ретельно перемішайте. Залиште на 2 – 3 години, щоб маса охолола.
  11. Для мастики просійте через сито цукрову пудру і крохмаль. Розтопіть масло, вилийте його до зефіру. Лимонну кислоту, розчинену у воді, відправте туди ж.
  12. Розтопіть зефірну масу на вогні та перемішайте. З'єднайте її з сумішшю крохмалю і цукру. Добре вимісіть та загорніть у плівку. Залиште на 1 годину, після цього обсипте крохмалем і заново замісіть.
  13. Щоб зробити просочення для бісквіта, розчиніть всі сухі речовини в гарячій воді. Збирайте торт, просочуючи кожен корж підготовленим розчином.
  14. Викладайте по черзі один на одного всі частини бісквіта, промазуючи їх кремом. Посередині шарів поверх кремової основи покладіть попередньо запарені курагу або родзинки. Залиште в холодильнику не менше ніж на 5 годин.
  15. Обмажте торт ганашем, збризніть холодною водою та обтягніть мастикою. Зліпіть фігурки веселих собачок та нанесіть написи за бажанням.