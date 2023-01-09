Торт тирамису: жемчужина итальянских десертов
9 января 2023, 15:54Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Чтобы удивить родных настоящим кулинарным шедевром, но без труда – приготовьте тирамису.
Торт тирамису – идеальный вариант к праздничному столу. Да, именно торт, ведь классическая подача его в стакане, или другой стеклянной форме.
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Благодаря желатину, этот кулинарный шедевр может иметь стойкий и яркий вид и декор. Нежное основание, кофейный вкус и аромат.
Рецепт торта тирамису
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
– 300 граммов печенья савоярди;
– 500 граммов маскарпоне;
– 300 миллилитров холодных 33% сливок;
– 12 граммов желатина + 100 миллилитров воды;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 200 миллилитров крепкого кофе;
– 50 миллилитров ликера Амарето.
Для декора:
– 200 миллилитров холодных 33% сливок;
– 30 граммов сахарной пудры;
– какао.
Приготовление:
- Завариваем крепкий кофе, охлаждаем, добавляем ликер.
- Желатин заливаем холодной водой.
- ️Форму диаметром 21 сантиметров покрываем пергаментом. У 21-го печенья подрезаем концы и выкладываем по стенке формы. Низ формы также заполняем савоярди, их сразу можно смочить в кофе, или просто легонько полить сверху.
- ️Сливки взбиваем с сахарной пудрой до стойких пиков, маскарпоне взбиваем до однородности.
- Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в маскарпоне и хорошо перемешиваем или взбиваем до однородности.
- Добавляем взбитые сливки и перемешиваем массу силиконовой лопаткой.
- Половину крема выкладываем на савоярде, внутрь кладем савоярды пропитанные кофе и закрываем другой половиной крема.
- Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 4-5 часов или ночь.
- Торт украшаем кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпаем какао.
Приятного!