Торт тирамису: жемчужина итальянских десертов

Чтобы удивить родных настоящим кулинарным шедевром, но без труда – приготовьте тирамису.

Торт тирамису – идеальный вариант к праздничному столу. Да, именно торт, ведь классическая подача его в стакане, или другой стеклянной форме.

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Благодаря желатину, этот кулинарный шедевр может иметь стойкий и яркий вид и декор. Нежное основание, кофейный вкус и аромат.

Рецепт торта тирамису

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4 – 6

– 300 граммов печенья савоярди;– 500 граммов маскарпоне;– 300 миллилитров холодных 33% сливок;– 12 граммов желатина + 100 миллилитров воды;– 120 граммов сахарной пудры;– 200 миллилитров крепкого кофе;– 50 миллилитров ликера Амарето.– 200 миллилитров холодных 33% сливок;– 30 граммов сахарной пудры;– какао.

Приготовление:

Завариваем крепкий кофе, охлаждаем, добавляем ликер.

Желатин заливаем холодной водой.

️Форму диаметром 21 сантиметров покрываем пергаментом. У 21-го печенья подрезаем концы и выкладываем по стенке формы. Низ формы также заполняем савоярди, их сразу можно смочить в кофе, или просто легонько полить сверху.

️Сливки взбиваем с сахарной пудрой до стойких пиков, маскарпоне взбиваем до однородности.

Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в маскарпоне и хорошо перемешиваем или взбиваем до однородности.

Добавляем взбитые сливки и перемешиваем массу силиконовой лопаткой.

Половину крема выкладываем на савоярде, внутрь кладем савоярды пропитанные кофе и закрываем другой половиной крема.

Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 4-5 часов или ночь.

Торт украшаем кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпаем какао.

Приятного!