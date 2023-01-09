Торт тирамісу – ідеальний варіант до святкового столу. Так, саме торт, адже класична подача його у склянці, або іншій скляній формі.
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Завдяки желатину, цей кулінарний шедевр може мати стійкий та яскравий вигляд і декор. Ніжна основа, кавовий смак та аромат.
Рецепт торта тирамісу
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Заварюємо міцну каву, охолоджуємо, додаємо лікер.
- ️Желатин заливаємо холодною водою.
- ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкриваємо пергаментом. У 21-го печива підрізаємо кінці і викладаємо по стінці форми. Низ форми також заповнюємо савоярді, їх відразу можна змочити в каві, або ж просто легенько полити зверху.
- ️Вершки збиваємо з цукровою пудрою до стійких піків, маскарпоне збиваємо до однорідності.
- ️Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до маскарпоне і добре перемішуємо чи збиваємо до однорідності.
- Додаємо збиті вершки і перемішуємо масу силіконовою лопаткою.
- Половину крему викладаємо на савоярді, всередину кладемо савоярді просочені кавою і закриваємо іншою половиною крему.
- Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 4 – 5 годин чи ніч.
- Торт прикрашаємо кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипаємо какао.
Смакуємо!