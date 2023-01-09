Торт тирамісу – ідеальний варіант до святкового столу. Так, саме торт, адже класична подача його у склянці, або іншій скляній формі.

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Завдяки желатину, цей кулінарний шедевр може мати стійкий та яскравий вигляд і декор. Ніжна основа, кавовий смак та аромат.

Рецепт торта тирамісу

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 300 грамів печива савоярді;

– 500 грамів маскарпоне;

– 300 мілілітрів холодних 33% вершків;

– 12 грамів желатину + 100 мілілітрів води;

– 120 грамів цукрової пудри;

– 200 мілілітрів міцної кави;

– 50 мілілітрів лікеру Амарето.

Для декору:

– 200 мілілітрів холодних 33% вершків;

– 30 грамів цукрової пудри;

– какао.

Приготування:

Заварюємо міцну каву, охолоджуємо, додаємо лікер.

️Желатин заливаємо холодною водою.

️Форму діаметром 21 сантиметрів вкриваємо пергаментом. У 21-го печива підрізаємо кінці і викладаємо по стінці форми. Низ форми також заповнюємо савоярді, їх відразу можна змочити в каві, або ж просто легенько полити зверху.

️Вершки збиваємо з цукровою пудрою до стійких піків, маскарпоне збиваємо до однорідності.

️Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до маскарпоне і добре перемішуємо чи збиваємо до однорідності.

Додаємо збиті вершки і перемішуємо масу силіконовою лопаткою.

Половину крему викладаємо на савоярді, всередину кладемо савоярді просочені кавою і закриваємо іншою половиною крему.

Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 4 – 5 годин чи ніч.

Торт прикрашаємо кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипаємо какао.

Смакуємо!