Торт тирамису – идеальный вариант к праздничному столу. Да, именно торт, ведь классическая подача его в стакане, или другой стеклянной форме.

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Благодаря желатину, этот кулинарный шедевр может иметь стойкий и яркий вид и декор. Нежное основание, кофейный вкус и аромат.

Рецепт торта тирамису

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Завариваем крепкий кофе, охлаждаем, добавляем ликер.
  • Желатин заливаем холодной водой.
  • ️Форму диаметром 21 сантиметров покрываем пергаментом. У 21-го печенья подрезаем концы и выкладываем по стенке формы. Низ формы также заполняем савоярди, их сразу можно смочить в кофе, или просто легонько полить сверху.
  • ️Сливки взбиваем с сахарной пудрой до стойких пиков, маскарпоне взбиваем до однородности.
  • Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в маскарпоне и хорошо перемешиваем или взбиваем до однородности.
  • Добавляем взбитые сливки и перемешиваем массу силиконовой лопаткой.
  • Половину крема выкладываем на савоярде, внутрь кладем савоярды пропитанные кофе и закрываем другой половиной крема.
  • Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 4-5 часов или ночь.
  • Торт украшаем кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпаем какао.

Приятного!