Этот торт похож на холодный чизкейк, правда, сыра в нем нет. Молочный вкус получается благодаря йогурту, а бананы придают особый послевкусие десерту.

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Такой красивый торт можно приготовить без труда и особых знаний в кондитерке. Попытайтесь, у вас обязательно получится!

Рецепт торт с бананами

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Печенье измельчаем до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло, переливаем его в печенье и перемешиваем.
  • На дно формы выкладываем пергамент, сверху формируем лепешку из печенья. Ставим в холодильник на 10 минут.
  • Нарезаем бананы и выкладываем их на основание из печенья. Возвращаем в холодильник еще на 10 – 20 минут.
  • Желатин заливаем водой, даем набухнуть (20 минут). Растапливаем его, но не кипятим. Вливаем сливки, перемешиваем. Переливаем все в йогурт, перемешиваем.
  • Достаем форму с печеньем и бананами из холодильника, переливаем туда творожную массу. Ставим в холодильник до застывания.
  • Готовим желе по инструкции на упаковке. Холодное желе переливаем на торт. Ставим в холодильник до полного застывания.

Приятного тебе аппетита!