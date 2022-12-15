Цей торт схожий до холодного чизкейка, щоправда, сиру у ньому немає. Молочний смак виходить завдяки йогурту, а банани додають особливого післясмаку десерту.
Читайте також Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці
Такий красивий торт можна приготувати без труднощів та особливих знань в кондитерці. Спробуйте, у вас обов'язково вийде!
Рецепт торт з бананами
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Печиво подрібнюємо до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло, переливаємо його до печива та перемішуємо.
- На дно форми викладаємо пергамент, зверху формуємо корж з печива. Ставимо у холодильник на 10 хвилин.
- Нарізаємо банани та викладаємо їх на основу з печива. Повертаємо у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.
- Желатин заливаємо водою, даємо набухнути (20 хвилин). Розтоплюємо його, але не кип'ятимо. Вливаємо вершки, перемішуємо. Переливаємо все до йогурту, перемішуємо.
- Дістаємо форму з печивом і бананами з холодильника, переливаємо туди сирну масу. Ставимо у холодильник до застигання.
- Готуємо желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе переливаємо на торт. Ставимо у холодильник до повного застигання.
Смачного!