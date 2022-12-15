Цей торт схожий до холодного чизкейка, щоправда, сиру у ньому немає. Молочний смак виходить завдяки йогурту, а банани додають особливого післясмаку десерту.

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Такий красивий торт можна приготувати без труднощів та особливих знань в кондитерці. Спробуйте, у вас обов'язково вийде!

Рецепт торт з бананами

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти на форму 22 сантиметри:

– 185 грамів пісочного печива;

– 75 грамів вершкового масла;

– 2 банани;

– 20 грамів желатину;

– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);

– 600 грамів йогурту;

– 100 мілілітрів 20% вершків;

– цукор (за бажанням);

– 1 упаковка желе.

Приготування:

Печиво подрібнюємо до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло, переливаємо його до печива та перемішуємо.

На дно форми викладаємо пергамент, зверху формуємо корж з печива. Ставимо у холодильник на 10 хвилин.

Нарізаємо банани та викладаємо їх на основу з печива. Повертаємо у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.

Желатин заливаємо водою, даємо набухнути (20 хвилин). Розтоплюємо його, але не кип'ятимо. Вливаємо вершки, перемішуємо. Переливаємо все до йогурту, перемішуємо.

Дістаємо форму з печивом і бананами з холодильника, переливаємо туди сирну масу. Ставимо у холодильник до застигання.

Готуємо желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе переливаємо на торт. Ставимо у холодильник до повного застигання.

Смачного!