Цей торт схожий до холодного чизкейка, щоправда, сиру у ньому немає. Молочний смак виходить завдяки йогурту, а банани додають особливого післясмаку десерту.

Читайте також Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці

Такий красивий торт можна приготувати без труднощів та особливих знань в кондитерці. Спробуйте, у вас обов'язково вийде!

Рецепт торт з бананами

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Печиво подрібнюємо до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло, переливаємо його до печива та перемішуємо.
  • На дно форми викладаємо пергамент, зверху формуємо корж з печива. Ставимо у холодильник на 10 хвилин.
  • Нарізаємо банани та викладаємо їх на основу з печива. Повертаємо у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.
  • Желатин заливаємо водою, даємо набухнути (20 хвилин). Розтоплюємо його, але не кип'ятимо. Вливаємо вершки, перемішуємо. Переливаємо все до йогурту, перемішуємо.
  • Дістаємо форму з печивом і бананами з холодильника, переливаємо туди сирну масу. Ставимо у холодильник до застигання.
  • Готуємо желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе переливаємо на торт. Ставимо у холодильник до повного застигання.

Смачного!