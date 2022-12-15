Торт за 200 гривен: рецепт с бананами без выпечки

А что если мы скажем вам, что приготовить красивый и яркий торт можно за минимальный бюджет (около 200 гривен). У нас есть рецепт!

Этот торт похож на холодный чизкейк, правда, сыра в нем нет. Молочный вкус получается благодаря йогурту, а бананы придают особый послевкусие десерту.

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Такой красивый торт можно приготовить без труда и особых знаний в кондитерке. Попытайтесь, у вас обязательно получится!

Рецепт торт с бананами

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 6 – 8

– 185 граммов песочного печенья;– 75 граммов сливочного масла;– 2 банана;– 20 граммов желатина;– 100 миллилитров воды (для замачивания желатина);– 600 граммов йогурта;– 100 миллилитров 20% сливок;– сахар (по желанию);– 1 упаковка желе.

Приготовление:

Печенье измельчаем до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло, переливаем его в печенье и перемешиваем.

На дно формы выкладываем пергамент, сверху формируем лепешку из печенья. Ставим в холодильник на 10 минут.

Нарезаем бананы и выкладываем их на основание из печенья. Возвращаем в холодильник еще на 10 – 20 минут.

Желатин заливаем водой, даем набухнуть (20 минут). Растапливаем его, но не кипятим. Вливаем сливки, перемешиваем. Переливаем все в йогурт, перемешиваем.

Достаем форму с печеньем и бананами из холодильника, переливаем туда творожную массу. Ставим в холодильник до застывания.

Готовим желе по инструкции на упаковке. Холодное желе переливаем на торт. Ставим в холодильник до полного застывания.

Приятного тебе аппетита!