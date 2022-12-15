Торт за 200 гривен: рецепт с бананами без выпечки
15 декабря 2022, 16:01Читати новину українською
Источник:Инстаграм Тате Чуднова
А что если мы скажем вам, что приготовить красивый и яркий торт можно за минимальный бюджет (около 200 гривен). У нас есть рецепт!
Этот торт похож на холодный чизкейк, правда, сыра в нем нет. Молочный вкус получается благодаря йогурту, а бананы придают особый послевкусие десерту.
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Такой красивый торт можно приготовить без труда и особых знаний в кондитерке. Попытайтесь, у вас обязательно получится!
Рецепт торт с бананами
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 6 – 8
– 185 граммов песочного печенья;
– 75 граммов сливочного масла;
– 2 банана;
– 20 граммов желатина;
– 100 миллилитров воды (для замачивания желатина);
– 600 граммов йогурта;
– 100 миллилитров 20% сливок;
– сахар (по желанию);
– 1 упаковка желе.
Приготовление:
- Печенье измельчаем до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло, переливаем его в печенье и перемешиваем.
- На дно формы выкладываем пергамент, сверху формируем лепешку из печенья. Ставим в холодильник на 10 минут.
- Нарезаем бананы и выкладываем их на основание из печенья. Возвращаем в холодильник еще на 10 – 20 минут.
- Желатин заливаем водой, даем набухнуть (20 минут). Растапливаем его, но не кипятим. Вливаем сливки, перемешиваем. Переливаем все в йогурт, перемешиваем.
- Достаем форму с печеньем и бананами из холодильника, переливаем туда творожную массу. Ставим в холодильник до застывания.
- Готовим желе по инструкции на упаковке. Холодное желе переливаем на торт. Ставим в холодильник до полного застывания.
Приятного тебе аппетита!