Торт зебра без выпечки: готовим на основе сметаны
8 февраля 2023, 10:02Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Из-за постоянных отключений света трудно спланировать что-то, особенно если дела касаются кухни.
Сметанник "Зебра" – идеальный вариант быстрого и легкого десерта, ведь его не нужно выпекать. Он выходит со вкусом пломбира – ну очень вкусно!
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Сверху его можно дополнительно задекорировать или оставить как есть. Оригинальный рисунок торта выглядит самобытно и ярко без поливки.
Рецепт сметанника "Зебра"
- Время: 8 часов
- Порции: 4 – 6
– 250 граммов шоколадного печенья;
– 125 граммов сливочного масла;
– 25 граммов желатина + 100 мл молока;
– 500 граммов сметаны;
– 300 миллилитров сгущенки;
– 250 миллилитров сливок 33 – 36% жирности;
– 40 граммов какао.
Приготовление:
- ️Печенье измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и формируем лепешку в форме застеленной пергаментом. Охлаждаем.
- Желатин заливаем холодным молоком и оставляем для набухания.
- ️Соединяем сметану со сгущенкой.
- ️Отдельно взбиваем очень холодные сливки к мягким пиков.
- Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем к сметане со сгущенкой. Смешиваем венчиком, добавляем взбитые сливки, смешиваем лопаткой и делим массу поровну в 2 посуды.
- Добавляем к сметанной массе какао, смешиваем.
- Выливаем на холодный корж часть массы из какао, часть сметанную и так до конца. Масса быстро застывает поэтому все делаем быстро. Отправляем на ночь в холодильник.
- ️Снимаем форму и подаем к столу.
Приятного аппетита!