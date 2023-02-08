Торт зебра без выпечки: готовим на основе сметаны

8 февраля 2023, 10:02
Читати новину українською

Источник:

Вкусные домашние рецепты

Из-за постоянных отключений света трудно спланировать что-то, особенно если дела касаются кухни.

Сметанник "Зебра" – идеальный вариант быстрого и легкого десерта, ведь его не нужно выпекать. Он выходит со вкусом пломбира – ну очень вкусно!

Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому

Сверху его можно дополнительно задекорировать или оставить как есть. Оригинальный рисунок торта выглядит самобытно и ярко без поливки.

Рецепт сметанника "Зебра"

  • Время: 8 часов
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты на форму 21 сантиметр:
– 250 граммов шоколадного печенья;
– 125 граммов сливочного масла;
– 25 граммов желатина + 100 мл молока;
– 500 граммов сметаны;
– 300 миллилитров сгущенки;
– 250 миллилитров сливок 33 – 36% жирности;
– 40 граммов какао.

Приготовление:

  • ️Печенье измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и формируем лепешку в форме застеленной пергаментом. Охлаждаем.
  • Желатин заливаем холодным молоком и оставляем для набухания.
  • ️Соединяем сметану со сгущенкой.

  • ️Отдельно взбиваем очень холодные сливки к мягким пиков.
  • Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем к сметане со сгущенкой. Смешиваем венчиком, добавляем взбитые сливки, смешиваем лопаткой и делим массу поровну в 2 посуды.
  • Добавляем к сметанной массе какао, смешиваем.
  • Выливаем на холодный корж часть массы из какао, часть сметанную и так до конца. Масса быстро застывает поэтому все делаем быстро. Отправляем на ночь в холодильник.
  • ️Снимаем форму и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак