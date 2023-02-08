Сметанник "Зебра" ідеальний варіант швидкого та легкого десерту, адже його не потрібно випікати. Він виходить зі смаком пломбіру – ну дуже смачно!

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Зверху його можна додатково задекорувати, або залишити як є. Оригінальний малюнок торта виглядає самобутньо та яскраво й без поливки.

Рецепт сметанника "Зебра"

Час: 8 годин

8 годин Порції: 4 – 6

Інгредієнти на форму 21 сантиметр:

– 250 грамів шоколадного печива;

– 125 грамів вершкового масла;

– 25 грамів желатину + 100 мл молока;

– 500 грамів сметани;

– 300 мілілітрів згущеного молока;

– 250 мілілітрів вершків 33 – 36% жирності;

– 40 грамів какао.

Приготування:

️Печиво подрібнюємо в крихту, з'єднуємо з розтопленим маслом і формуємо корж у формі застеленій пергаментом. Охолоджуємо.

️Желатин заливаємо холодним молоком і залишаємо для набухання.

️З'єднуємо сметану зі згущеним молоком.

️Окремо збиваємо дуже холодні вершки до м'яких піків.

️Желатин розтоплюємо на водяній бані чи в мікрохвильовці, додаємо до сметани зі згущеним молоком. Змішуємо вінчиком, додаємо збиті вершки, змішуємо лопаткою і ділимо масу порівну у 2 посуди.

️Додаємо до сметанної маси какао, змішуємо.

️Виливаємо на холодний корж частину маси з какао, частину сметанну і так до кінця. Маса швидко застигає тому все робимо швиденько. Відправляємо на ніч в холодильник.

️Знімаємо форму і подаємо до столу.

Смачного!