Сметанник "Зебра" ідеальний варіант швидкого та легкого десерту, адже його не потрібно випікати. Він виходить зі смаком пломбіру – ну дуже смачно!
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Зверху його можна додатково задекорувати, або залишити як є. Оригінальний малюнок торта виглядає самобутньо та яскраво й без поливки.
Рецепт сметанника "Зебра"
- Час: 8 годин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- ️Печиво подрібнюємо в крихту, з'єднуємо з розтопленим маслом і формуємо корж у формі застеленій пергаментом. Охолоджуємо.
- ️Желатин заливаємо холодним молоком і залишаємо для набухання.
- ️З'єднуємо сметану зі згущеним молоком.
- ️Окремо збиваємо дуже холодні вершки до м'яких піків.
- ️Желатин розтоплюємо на водяній бані чи в мікрохвильовці, додаємо до сметани зі згущеним молоком. Змішуємо вінчиком, додаємо збиті вершки, змішуємо лопаткою і ділимо масу порівну у 2 посуди.
- ️Додаємо до сметанної маси какао, змішуємо.
- ️Виливаємо на холодний корж частину маси з какао, частину сметанну і так до кінця. Маса швидко застигає тому все робимо швиденько. Відправляємо на ніч в холодильник.
- ️Знімаємо форму і подаємо до столу.
Смачного!