Сметанник "Зебра" – идеальный вариант быстрого и легкого десерта, ведь его не нужно выпекать. Он выходит со вкусом пломбира – ну очень вкусно!

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Сверху его можно дополнительно задекорировать или оставить как есть. Оригинальный рисунок торта выглядит самобытно и ярко без поливки.

Рецепт сметанника "Зебра"

Время: 8 часов

8 часов Порции: 4 – 6

Ингредиенты на форму 21 сантиметр:

– 250 граммов шоколадного печенья;

– 125 граммов сливочного масла;

– 25 граммов желатина + 100 мл молока;

– 500 граммов сметаны;

– 300 миллилитров сгущенки;

– 250 миллилитров сливок 33 – 36% жирности;

– 40 граммов какао.

Приготовление:

️Печенье измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и формируем лепешку в форме застеленной пергаментом. Охлаждаем.

Желатин заливаем холодным молоком и оставляем для набухания.

️Соединяем сметану со сгущенкой.

️Отдельно взбиваем очень холодные сливки к мягким пиков.

Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем к сметане со сгущенкой. Смешиваем венчиком, добавляем взбитые сливки, смешиваем лопаткой и делим массу поровну в 2 посуды.

Добавляем к сметанной массе какао, смешиваем.

Выливаем на холодный корж часть массы из какао, часть сметанную и так до конца. Масса быстро застывает поэтому все делаем быстро. Отправляем на ночь в холодильник.

️Снимаем форму и подаем к столу.

Приятного аппетита!