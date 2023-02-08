Сметанник "Зебра" – идеальный вариант быстрого и легкого десерта, ведь его не нужно выпекать. Он выходит со вкусом пломбира – ну очень вкусно!

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Сверху его можно дополнительно задекорировать или оставить как есть. Оригинальный рисунок торта выглядит самобытно и ярко без поливки.

Рецепт сметанника "Зебра"

  • Время: 8 часов
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • ️Печенье измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и формируем лепешку в форме застеленной пергаментом. Охлаждаем.
  • Желатин заливаем холодным молоком и оставляем для набухания.
  • ️Соединяем сметану со сгущенкой.
  • ️Отдельно взбиваем очень холодные сливки к мягким пиков.
  • Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем к сметане со сгущенкой. Смешиваем венчиком, добавляем взбитые сливки, смешиваем лопаткой и делим массу поровну в 2 посуды.
  • Добавляем к сметанной массе какао, смешиваем.
  • Выливаем на холодный корж часть массы из какао, часть сметанную и так до конца. Масса быстро застывает поэтому все делаем быстро. Отправляем на ночь в холодильник.
  • ️Снимаем форму и подаем к столу.

Приятного аппетита!