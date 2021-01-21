Как приготовить товчанку: рецепт от Евгения Клопотенко
Кулинарный эксперт поделился рецептом товчанки – пюре из картофеля с фасолью и маком, который украинцы готовили сто лет назад. Как правильно готовить – читайте в материале.
Талантливый кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко опубликовал рецепт на своей странице в фейсбук.
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Как приготовить товчанку
Товчанка по рецепту Евгения Клопотенко/facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko
- Для приготовления товчанки помойте, очистите от кожуры картофель, нарежьте кубиками. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль, лавровый лист и душистый перец, варите до готовности.
- Помойте фасоль, отварите до готовности.
- Помойте мак.
- В кастрюле с картофелем, оставьте немного воды, лишнюю – слейте, добавьте сливочное масло, мак, фасоль, измельчите в пюре. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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