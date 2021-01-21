Кулинарный эксперт поделился рецептом товчанки – пюре из картофеля с фасолью и маком, который украинцы готовили сто лет назад. Как правильно готовить – читайте в материале.

Талантливый кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко опубликовал рецепт на своей странице в фейсбук. Читайте также Вкусная паста с тунцом по рецепту Евгения Клопотенко Как приготовить товчанку Ингредиенты:

– 3-4 шт. картофеля;

– ½ стакана фасоли (или консервированной);

– 1 лавровый лист;

– 2 горошины душистого перца;

– 3 столовые ложки мака;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– соль, перец. Товчанка по рецепту Евгения Клопотенко/facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko Для приготовления товчанки помойте, очистите от кожуры картофель, нарежьте кубиками. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль, лавровый лист и душистый перец, варите до готовности. Помойте фасоль, отварите до готовности. Помойте мак. В кастрюле с картофелем, оставьте немного воды, лишнюю – слейте, добавьте сливочное масло, мак, фасоль, измельчите в пюре. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!