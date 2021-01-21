Як приготувати товчанку: рецепт від Євгена Клопотенка
Кулінарний експерт поділився рецептом товчанки – пюре з картоплі з квасолею і маком, який українці готували сто років тому. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Талановитий кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко опублікував рецепт на своїй сторінці у фейсбук.
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Як приготувати товчанку
Товчанка за рецептом Євгена Клопотенка/facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko
- Для приготування товчанки помийте, почистіть від шкірки картоплю, наріжте кубиками. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, лавровий лист і духмяний перець, варіть до готовності.
- Помийте квасолю, відваріть до готовності.
- Помийте мак.
- У каструлі з картоплею, залиште трохи води, зайву – злийте, додайте вершкове масло, мак, квасолю, подрібніть у пюре. Викладіть на тарілку. Смачного!
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