Кулінарний експерт поділився рецептом товчанки – пюре з картоплі з квасолею і маком, який українці готували сто років тому. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Талановитий кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко опублікував рецепт на своїй сторінці у фейсбук. Читайте також Смачна паста з тунцем за рецептом Євгена Клопотенка Як приготувати товчанку Інгредієнти:

– 3-4 шт. картоплі;

– ½ склянки квасолі (або консервованої);

– 1 лавровий лист;

– 2 горошини духмяного перцю;

– 3 столові ложки маку;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– сіль, перець. Товчанка за рецептом Євгена Клопотенка/facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko Для приготування товчанки помийте, почистіть від шкірки картоплю, наріжте кубиками. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, лавровий лист і духмяний перець, варіть до готовності. Помийте квасолю, відваріть до готовності. Помийте мак. У каструлі з картоплею, залиште трохи води, зайву – злийте, додайте вершкове масло, мак, квасолю, подрібніть у пюре. Викладіть на тарілку. Смачного!