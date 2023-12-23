Фасоль на сочельник: как ее вкусно и по-особому приготовить
23 декабря 2023, 15:05Читати новину українською
Источник:Beszamel
От вкусного аромата, который разносится по всей кухне, до сладковато-острого вкуса, раскрывающегося на каждом глотке. Запеченная фасоль является отличным и сытным блюдом, которое непременно следует отведать.
Особый рецепт способен превратить обычную фасоль в ароматное наслаждение. Вы удивитесь тому, как ее действительно просто готовить.
Интересно Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особенный рецепт мегахрустного блюда
Рецепт фасоли
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 500 грамм фасоли;
– 500 грамм томатной пасты;
– 3/4 стакана воды;
– 1 луковица;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка майорана;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1/4 чайной ложки чили;
– 1/4 чайной ложки кориандра;
– 3 горошины перца;
– 3 зерна душистого перца;
– 2 лавровых листа;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Поместите фасоль в кастрюлю и залейте водой так, чтобы уровень был примерно на 10 сантиметров выше фасоли.
- Отставьте ночь.
- На следующий день слейте воду, в которой замачивали фасоль. Промойте, сложите в кастрюлю и залейте литром воды.
- Варите на медленном огне около 90 минут, пока фасоль не станет мягкой.
- В конце посолите.
- Процедите и отставьте.
- Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности.
- Добавьте продавленные зубчики чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец.
- Жарьте около 5 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте томатную пасту, воду, соевый соус и остальные специи.
- Перемешивайте и тушите примерно 6 минут.
- Добавить сваренную фасоль и варить под крышкой на медленном огне примерно 20 минут.