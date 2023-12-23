Особливий рецепт здатен перетворити звичайну квасолю в ароматну насолоду. Ви здивуєтесь від того, як її насправді просто готувати.
Цікаво Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви
Рецепт квасолі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помістіть квасолю в каструлю і залийте водою так, щоб рівень був приблизно на 10 сантиметрів вище квасолі.
- Відставте на ніч.
- На наступний день злийте воду, в якій замочували квасолю. Промийте, складіть в каструлю і залийте літром води.
- Варіть на повільному вогні приблизно 90 хвилин, поки квасоля не стане м’якою.
- В кінці посоліть.
- Процідіть і відставте.
- Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте нарізану кубиками цибулю до прозорості.
- Додайте продавлені зубчики часнику, лавровий лист, запашний і чорний перець.
- Смажте близько 5 хвилин, постійно помішуючи.
- Додайте томатну пасту, воду, соєвий соус і решту спецій.
- Перемішуйте і тушкуйте приблизно 6 хвилин.
- Додайте зварену квасолю і варіть під кришкою на повільному вогні приблизно 20 хвилин.