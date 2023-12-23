Особливий рецепт здатен перетворити звичайну квасолю в ароматну насолоду. Ви здивуєтесь від того, як її насправді просто готувати.

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Рецепт квасолі

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помістіть квасолю в каструлю і залийте водою так, щоб рівень був приблизно на 10 сантиметрів вище квасолі.
  2. Відставте на ніч.
  3. На наступний день злийте воду, в якій замочували квасолю. Промийте, складіть в каструлю і залийте літром води.
  4. Варіть на повільному вогні приблизно 90 хвилин, поки квасоля не стане м’якою.
  5. В кінці посоліть.
  6. Процідіть і відставте.
  7. Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте нарізану кубиками цибулю до прозорості.
  8. Додайте продавлені зубчики часнику, лавровий лист, запашний і чорний перець.
  9. Смажте близько 5 хвилин, постійно помішуючи.
  10. Додайте томатну пасту, воду, соєвий соус і решту спецій.
  11. Перемішуйте і тушкуйте приблизно 6 хвилин.
  12. Додайте зварену квасолю і варіть під кришкою на повільному вогні приблизно 20 хвилин.