Что приготовить на Католическое Рождество, какие блюда обязательно должны быть на сочельник, 24 канал подобрал особую подборку блюд к празднику.

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Традиционно на Сочельник подают исключительно постные блюда, без мяса. Главной на столе есть кутья, пончики, любимые детьми вареники и сладкие плетки. Не следует забывать и о голубцах или гречневом пироге. Список всех 12 блюд на Сочельник далее в материале.

Традиционные блюда на католическое Рождество Христово

Уха с белыми грибами

Рождественская постная грибная похлебка / Фото Sarah Scoop

Капуста вигилийная с сушеными или свежими грибами

Вареники с картофелем или капустой

Сельдь

Сельдь кусочками с луком / Фото Food 52

Жареная рыба

Карп

Маковщик

Домашний маковник / Фото Polonist

Кутья

Пышки

Рождественские пончики с начинкой / Фото Olive magazine

Салат со свеклой и фасолью

Компот из сухофруктов

Клецки с маком

Следуйте традициям и счастливого и мирного Рождества Христова!