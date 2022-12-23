Що приготувати на Католицьке Різдво, які страви обов'язково повинні бути на Святвечір, 24 канал дібрав особливу підбірку страв до свята.

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Традиційно на Святвечір подають виключно пісні страви, без м'яса. Головною на столі є кутя, пампушки, улюблені дітьми вареники та солодкі пляцки. Не слід забувати і за голубці чи гречаний пиріг. Перелік всіх 12 страв на Святвечір далі у матеріалі.

Традиційні страви на католицьке Різдво Христове

Юшка з білими грибами

Різдвяна пісна грибна юшка / Фото Sarah Scoop

Капуста віґілійна з сушеними або свіжими грибами

Вареники з картоплею чи капустою

Оселедець

Оселедець шматочками з цибулею / Фото Food 52

Смажена риба

Короп

Маківник

Домашній маківник / Фото Polonist

Кутя

Пампушки

Пампушки різдвяні з начинкою / Фото Olive magazine

Салат з буряком та квасолею

Компот із сухофруктів

Кльоцки з маком

Слідуйте традиціям та щасливого і мирного Різдва Христового!