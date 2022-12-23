Що приготувати на Католицьке Різдво, які страви обов'язково повинні бути на Святвечір, 24 канал дібрав особливу підбірку страв до свята.
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Традиційно на Святвечір подають виключно пісні страви, без м'яса. Головною на столі є кутя, пампушки, улюблені дітьми вареники та солодкі пляцки. Не слід забувати і за голубці чи гречаний пиріг. Перелік всіх 12 страв на Святвечір далі у матеріалі.
Традиційні страви на католицьке Різдво Христове
Юшка з білими грибами
Різдвяна пісна грибна юшка / Фото Sarah Scoop
Капуста віґілійна з сушеними або свіжими грибами
Вареники з картоплею чи капустою
Оселедець
Оселедець шматочками з цибулею / Фото Food 52
Смажена риба
Короп
Маківник
Домашній маківник / Фото Polonist
Кутя
Пампушки
Пампушки різдвяні з начинкою / Фото Olive magazine
Салат з буряком та квасолею
Компот із сухофруктів
Кльоцки з маком
Слідуйте традиціям та щасливого і мирного Різдва Христового!