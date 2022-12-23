Традиционные блюда на католическое Рождество
Каждый год католики всего мира празднуют Рождество Христово 25 декабря, а Святой вечер днем раньше. Украина тоже постепенно переходит на новую дату.
Что приготовить на Католическое Рождество, какие блюда обязательно должны быть на сочельник, 24 канал подобрал особую подборку блюд к празднику.
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Традиционно на Сочельник подают исключительно постные блюда, без мяса. Главной на столе есть кутья, пончики, любимые детьми вареники и сладкие плетки. Не следует забывать и о голубцах или гречневом пироге. Список всех 12 блюд на Сочельник далее в материале.
Традиционные блюда на католическое Рождество Христово
Уха с белыми грибами
Рождественская постная грибная похлебка / Фото Sarah Scoop
Капуста вигилийная с сушеными или свежими грибами
Вареники с картофелем или капустой
Сельдь
Жареная рыба
Карп
Маковщик
Домашний маковник / Фото Polonist
Кутья
Пышки
Салат со свеклой и фасолью
Компот из сухофруктов
Клецки с маком
Следуйте традициям и счастливого и мирного Рождества Христова!