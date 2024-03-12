Получится очень вкусно: как правильно приготовить треску
12 марта 2024, 21:32Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Треска известна своим нежным белым мясом и мягким вкусом. Если попробуете этот интересный рецепт, то она точно будет появляться в вашем рационе все чаще и чаще.
Поскольку треска имеет нейтральный вкус, она прекрасно сочетается с различными приправами, травами и соусами, что позволяет создавать разнообразные вкусовые сочетания. Запеченная треска с овощами – хорошая идея быстрого обеда для всей семьи.
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Рецепт трески
- Время: 30 минут
- Порций: 1
– филе трески (примерно 300 грамм);
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 зубчик чеснока;
– горсть шпината;
– пол красного перца;
– 70 грамм помидоров черри;
– 1 морковь;
– пучок петрушки;
– специи: соль, перец, сладкая паприка по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ “Водний Світ”, які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!
Приготовление:
- В глубокую тарелку налейте оливковое масло, добавьте продавленный чеснок и специи.
- Поместите рыбу в рассол и тщательно смажьте оливковым маслом и специями.
- Форму для запекания слегка смажьте оливковым маслом, выложите листья шпината, нарезанный перец, помидоры и палочки моркови и петрушки.
- Плотно заверните рыбу в фольгу и выложите к овощам.
- Выпекайте примерно 20 – 30 минут при 180 градусах.