Оскільки тріска має нейтральний смак, вона чудово поєднується з різноманітними приправами, травами та соусами, що дозволяє створювати різноманітні смакові поєднання. Запечена тріска з овочами – гарна ідея швидкого обіду для всієї родини.
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Рецепт тріски
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- У глибоку тарілку налийте оливкову олію, додайте продавлений часник і спеції.
- Помістіть рибу в розсіл і ретельно змастіть оливковою олією і спеціями.
- Форму для запікання злегка змастіть оливковою олією, викладіть листя шпинату, нарізаний перець, помідори та палички моркви та петрушки.
- Щільно загорніть рибу у фольгу і викладіть до овочів.
- Випікайте приблизно 20 – 30 хвилин при 180 градусах.