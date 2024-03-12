Оскільки тріска має нейтральний смак, вона чудово поєднується з різноманітними приправами, травами та соусами, що дозволяє створювати різноманітні смакові поєднання. Запечена тріска з овочами – гарна ідея швидкого обіду для всієї родини.

До теми "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Рецепт тріски

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. У глибоку тарілку налийте оливкову олію, додайте продавлений часник і спеції.
  2. Помістіть рибу в розсіл і ретельно змастіть оливковою олією і спеціями.
  3. Форму для запікання злегка змастіть оливковою олією, викладіть листя шпинату, нарізаний перець, помідори та палички моркви та петрушки.
  4. Щільно загорніть рибу у фольгу і викладіть до овочів.
  5. Випікайте приблизно 20 – 30 хвилин при 180 градусах.