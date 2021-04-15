Захотелось пиццы, но не знаете как приготовить тесто? Мы имеем для вас проверенный рецепт теста. Давайте готовить вместе!

Вкус и качество пиццы зависит от правильного приготовления теста на него, точнее от знания идеальных пропорций для коржа.

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Мы подготовили для вас рецепт тонкого и проверенного теста на пиццу, которое вы с легкостью можете приготовить дома, даже можно попробовать вовлечь детей в процесс.

Рецепт тонкого теста на пиццу

Ингредиенты:

– 400 – 500 г муки;

– 20 г дрожжей;

– 1 стакан молока;

– 2 ст. л оливкового масла;

– 1 ст. л сахара;

– щепотка соли.