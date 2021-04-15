Рецепт вкусного теста на пиццу с добавлением дрожжей
Захотелось пиццы, но не знаете как приготовить тесто? Мы имеем для вас проверенный рецепт теста. Давайте готовить вместе!
Источник:24 канал
Вкус и качество пиццы зависит от правильного приготовления теста на него, точнее от знания идеальных пропорций для коржа.
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Мы подготовили для вас рецепт тонкого и проверенного теста на пиццу, которое вы с легкостью можете приготовить дома, даже можно попробовать вовлечь детей в процесс.
Рецепт тонкого теста на пиццу
- Нагрейте молоко до комнатной температуры. Теплое молоко соедините с дрожжами, тщательно смешайте в глубокой миске.
- Всыпьте сахар в молочную смесь и перемешайте до полного его растворения.
- Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Всыпьте муку в тесто небольшими порциями, затем добавьте соль и масло, замесите эластичное тесто.
- Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте на 30 минут отдохнуть.
- Из одного замеса теста получается два коржа для пиццы. Приятного аппетита!
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