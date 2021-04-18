Три найпопулярніші начинки для піци: рецепти на будь-який смак
18 квітня – міжнародний День піци і ми зібрали для вас три найпопулярніші начинки для страви: пепероні, сирна та цезаре.
Джерело:24 канал
Піца – одна з найпопулярніших страв у всьому світі. Існує безліч начинок для цієї страви, від класичної Маргарити до пікантної Діаболи.
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Ми підготували для вас три найпопулярніші начинки для піци, які точно сподобаються вам та вашій родині. Яку з них обрати, чи приготувати всі три – вирішувати тільки вам!
– пепероні
Піца пепероні
- Змастіть тісто на піцу томатним соусом.
- Моцарелу натріть на тертці або наріжте тоненькими шматочками. Викладіть сир на шар томатного соусу.
- Наріжте ковбаску тоненькими скибочками, викладіть зверху на сир.
- Помийте томати, розріжте їх на половинки та викладіть на піцу.
- Рясно посипте орегано та відправте піцу в духовку випікатися на 20 хвилин при 180 градусах. Смачного!
– сирна
Сирна піца
- Змастіть тісто на піцу томатним соусом.
- Сир Моцарела натріть на тертці або наріжте шматочками. Викладіть на шар томатного соусу.
- Зверху на сир покришіть Дор Блу та посипте Пармезаном.
- Наріжте грушу тоненькими скибочками та викладіть на піцу.
- Посипте піцу волоськими горішками та відправте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Смачного!
– цезаре
Піца Цезаре
- Змістіть корж для піци соусом на ваш вибір.
- Натріть сир Моцарела на тертці або наріжте скибочками, викладіть на шар соусу.
- Випечіть загатовку на піцу в духовці 10 – 15 хвилин при 180 градусах.
- Наріжте курочку шматочками, яйця та чері розріжте на половину.
- Викладіть нарізані інгредієнти на випечену піцу, порвіть руками листя салату та додайте на страву.
- Посипте піцу Пармезаном та полийте вершковим соусом або соусом для Цезаря. Смачного!
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